Kỳ vọng lớn cho bệnh nhân tai mũi họng

Ngày 29/4, PGS.TS.BSCKII Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, bệnh viện vừa chính thức đưa vào hoạt động khu nhà mới tại số 114-116-118 Trần Quốc Thảo (phường Xuân Hòa).

Khu nhà này trước đây là Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, nằm đối diện trụ sở của bệnh viện. Ở giai đoạn đầu, đơn vị sẽ chuyển khoa Cấp cứu cùng một số phòng khám sang khu nhà mới, bao gồm phòng khám chuyên gia, khám theo lịch hẹn qua tổng đài và khám bảo hiểm tư nhân.

Nhiều dịch vụ cận lâm sàng và điều trị ngoại trú được triển khai như đo thính lực, nhĩ lượng, ABR (điện thính giác thân não), X-quang, CT scan, xét nghiệm, nội soi tai mũi họng, rửa tai, rửa xoang, khí dung và thực hiện các tiểu phẫu tai mũi họng…

Cơ sở mới của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM (Ảnh: BV).

PGS Lê Trần Quang Minh nhận định, việc vận hành song song hai khu sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ khám, tối ưu quy trình tiếp đón và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh khi tiếp cận các dịch vụ chuyên khoa sâu.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi hoàn tất sửa chữa và cải tạo toàn diện, bệnh viện dự kiến sẽ đưa toàn bộ tòa nhà vào khai thác trước dịp Quốc khánh 2/9. Khi hoàn thiện, khu nhà mới sẽ trở thành trung tâm phát triển nhiều chuyên khoa mũi nhọn.

Trong đó, khoa Cấy ốc tai điện tử được hướng đến nâng tầm kỹ thuật cấy ốc tai tại Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế. Đây là kỹ thuật quan trọng giúp phục hồi khả năng nghe cho người khiếm thính nặng, đặc biệt là trẻ em bị điếc bẩm sinh hoặc người mất thính lực sâu.

Kế đến, Bệnh viện Tai Mũi Họng dự kiến phát triển khoa Tai thần kinh chuyên điều trị các bệnh lý phức tạp liên quan vùng tai trong, dây thần kinh thính giác và các phẫu thuật tai liên quan sàn sọ.

Một số hạng mục khác được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn đến người dân là khoa Điều trị trong ngày (giúp giảm thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí và hạn chế quá tải giường bệnh nội trú), khoa Chẩn đoán hình ảnh (được đầu tư công nghệ thế hệ mới nhằm nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và tăng hiệu quả điều trị).

Ngoài ra, đơn vị cũng phát triển thêm khoa Ung bướu, nhằm đáp ứng điều trị khi tỷ lệ bệnh lý ung thư vùng tai mũi họng cũng ngày càng tăng.

Người dân đến khám bệnh tại cơ sở mới của Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM (Ảnh: BV).

Cơ hội hoàn thiện mô hình điều trị đột quỵ toàn diện

Tiếp nối Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 - đơn vị y tế đa khoa hạng I, tuyến cuối - vừa được giao quản lý cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ.

Theo Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường. Trong thời gian này, bệnh viện phải di dời, sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú.

Vì vậy, việc tiếp nhận cơ sở trên (chỉ cách Bệnh viện Nhân dân 115 khoảng 180 mét) có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp đơn vị tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục.

Theo đề xuất của Bệnh viện Nhân dân 115, cơ sở mới sẽ được khai thác theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2026-2030), cơ sở Hòa Hưng sẽ bố trí điều trị nội trú cho khoảng 200 người bệnh thuộc các chuyên khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp; đồng thời triển khai các hệ thống cận lâm sàng chuyên khoa.

Song song đó, nơi đây sẽ tổ chức khu tái khám ngoại trú với công suất 150-200 lượt/ngày, chủ yếu là nhóm người cao tuổi, đi lại khó khăn.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 trở đi), cơ sở Hòa Hưng sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400-500 lượt khám mỗi ngày.

Phối cảnh cơ sở mới của Bệnh viện Nhân dân 115 sau khi hoàn thiện (Ảnh: BV).

Bệnh viện Nhân dân 115 là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước (mỗi năm tiếp nhận gần 18.000 ca, trung bình 50 trường hợp đột quỵ cấp mỗi ngày).

Thời gian qua, nơi này đã mở rộng hoạt động phục hồi chức năng tại chỗ cho bệnh nhân sau điều trị đột quỵ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A, nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế.

Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng vì vậy không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện bệnh đột quỵ, bao gồm: cấp cứu nhanh, điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng sớm, chăm sóc liên tục, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong bối cảnh dân số tăng nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đầu tư mở rộng các bệnh viện chuyên khoa, tuyến cuối được xem là bước đi mang tính chiến lược của ngành y tế TPHCM.

Điều này được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, thuận tiện và hiệu quả hơn.