Hà Nội: Sốt xuất huyết tăng nhanh, bệnh nhân gặp nguy vì cô đặc máu

3 ngày sốt cao, tưởng cảm cúm hóa sốt xuất huyết nặng

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị K.C. (Hà Nội), vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại quãng thời gian chống chọi với sốt xuất huyết.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ mình bị cảm cúm do sốt cao, nôn ói, cơ thể suy kiệt nên tự nghỉ ngơi tại nhà. Đến ngày thứ ba, khi không thể ăn uống và có dấu hiệu mệt mỏi quá mức, người thân mới đưa chị đi cấp cứu.

Một bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết (Ảnh: B.V.).

Kết quả xét nghiệm khiến cả gia đình lo lắng: Tiểu cầu của chị giảm nhanh chóng từ 90 xuống 70, rồi chỉ còn 17–18 vào ngày thứ ba nhập viện.

Các bác sĩ cảnh báo nếu không can thiệp kịp thời, chị có thể phải truyền máu khẩn cấp. May mắn, chỉ số tiểu cầu sau đó tăng nhẹ và dần ổn định.

“Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình rã rời như vậy. Uống nước cũng nôn ra, ăn không được”, chị C. chia sẻ.

Chị cũng cho biết, khu nhà có hộ kinh doanh thực phẩm thường xuyên để nước thải đọng lại lâu ngày, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi. “Muỗi nhiều lắm, nước bẩn quanh năm. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân khiến bệnh dễ bùng phát”, bệnh nhân chia sẻ.

Ca mắc tăng vọt, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng

Theo BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này tiếp nhận 124 ca sốt xuất huyết ở người lớn. Tuy nhiên, chỉ trong 3 tháng gần đây (từ tháng 7 đến tháng 9), số ca đã vọt lên 153, vượt tổng số của cả nửa năm trước.

“Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, số ca tăng nhanh trong mùa mưa. Nhiều bệnh nhân nhập viện với tiểu cầu giảm sâu, có trường hợp xuất huyết tiêu hóa, phải truyền máu khẩn cấp để giữ tính mạng”, BS Hường thông tin.

Không ít bệnh nhân còn gặp biến chứng nặng như men gan tăng cao (có trường hợp gần 1.000 đơn vị), rối loạn đông máu, cô đặc máu… đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như xơ gan, tim mạch hoặc đang dùng thuốc chống đông.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Phun thuốc phòng trừ sốt xuất huyết (Ảnh: Sở Y tế).

Trong tuần qua (từ ngày 12/9 đến ngày 19/9), toàn thành phố ghi nhận 258 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã (trong đó Dân Hòa 11, Tây Hồ, Tây Mỗ, Xuân Phương 10, Khương Đình, Mỹ Đức 9...); 0 ca tử vong; tăng 68 trường hợp so với tuần trước (190 trường hợp, 0 tử vong).

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 94 ổ dịch, hiện còn 33 ổ dịch đang hoạt động.

Cảnh giác với giai đoạn hết sốt

Theo BS Hường, giai đoạn từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7, khi bệnh nhân đã hết sốt chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Đây là lúc tiểu cầu giảm sâu, dễ gây xuất huyết nội, nếu không phát hiện kịp có thể dẫn đến tử vong.

“Nhiều người chủ quan khi thấy đỡ sốt, không đến viện theo dõi. Chỉ cần trì hoãn 1–2 ngày, bệnh có thể chuyển nặng. Không được chủ quan với sốt xuất huyết”, BS Hường khuyến cáo.

Từ đầu năm, bệnh viện cũng đã tiếp nhận khoảng 60 ca sốt xuất huyết ở trẻ em. Đặc biệt, đỉnh dịch năm nay đến muộn, rơi vào cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Từ năm 2024, Việt Nam đã triển khai tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết cho người từ 4 tuổi trở lên. Liệu trình gồm 2 mũi, cách nhau 3 tháng. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú không thuộc nhóm khuyến cáo tiêm.

Theo BS Hường, vaccine là bước tiến mới giúp giảm số ca mắc và ca nặng, nhưng không thể thay thế các biện pháp truyền thống:

“Ngay cả khi đã tiêm, người dân vẫn cần duy trì các biện pháp như diệt muỗi, diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường, dùng kem chống muỗi. Vaccine chỉ là một phần trong chiến lược phòng chống bệnh”, BS Hường khuyến cáo.