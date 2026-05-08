Hà Nội: Danh sách 21 cơ sở y tế công có máy chụp CT và MRI

Ngày 7/5, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ký thông báo, công bố danh sách 21 đơn vị được trang bị máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) và máy cộng hưởng từ, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu ngay tại tuyến y tế công lập.

Theo danh sách được công bố, có 21 đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội hiện được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, gồm: Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Ba Vì, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

Tiếp đó là Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Phúc Thọ, Bệnh viện Vân Đình, Bệnh viện Sơn Tây, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Thạch Thất, Bệnh viện Thường Tín, Bệnh viện Quốc Oai, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội và Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các hệ thống máy CT Scanner và cộng hưởng từ tại các đơn vị này có nhiều cấu hình hiện đại, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán chuyên sâu. Trong đó có nhiều hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, 3.0 Tesla, máy CT mô phỏng 4D cùng các dòng CT Scanner từ 64 lát cắt đến 384 lát cắt, 512 lát cắt/vòng quay.

Việc công khai thông tin được đánh giá là bước đi nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động y tế công lập, đồng thời giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống trước khi lựa chọn nơi khám, chữa bệnh.

Người dân cũng có thể chủ động lựa chọn cơ sở y tế phù hợp với nơi sinh sống và tình trạng bệnh lý, từ đó tối ưu quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đặc biệt với các trường hợp cần chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống trang thiết bị hiện có, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô.

Đại diện ngành y tế cho biết, việc mở rộng và công khai hệ thống trang thiết bị hiện đại tại các bệnh viện công lập cũng góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao thuận lợi hơn ngay tại địa phương.