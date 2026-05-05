Hà Nội: Bé trai đứt lìa 2 ngón tay khi chơi xe điện tự chế

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn nghiêm trọng ở trẻ nhỏ khi chơi xe điện tự chế. Bệnh nhi là bé trai 5 tuổi, bị kẹp tay vào bánh xe đang chạy, dẫn đến chấn thương nặng ở bàn tay phải.

Theo thông tin từ bệnh viện, trẻ nhập viện trong tình trạng đứt lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải.

Sau khi thăm khám, BSNT Đỗ Hùng Anh, Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình Sọ mặt và Thẩm mỹ, Bệnh viện Nhi Hà Nội, đánh giá vết thương có tính chất rất nghiêm trọng.

Các bác sĩ xử trí vết thương cho trẻ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cụ thể, trẻ bị đứt hoàn toàn đốt xa ngón 1 và ngón 2. Phần đầu ngoại vi mất hồi lưu, mạch máu bị nhổ giật, dập nát nhiều, mô đầu ngón tổn thương nghiêm trọng. Với tình trạng này, bác sĩ xác định không còn khả năng trồng nối ngón tay cho trẻ.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn liên quan đến phương tiện có bánh xe, động cơ không phải hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Với trẻ 5 tuổi, khả năng nhận biết nguy hiểm còn hạn chế, trong khi các bộ phận chuyển động như bánh xe, xích, trục quay có thể gây chấn thương nghiêm trọng nếu tay, chân trẻ bị cuốn vào.

Đáng lo ngại, những tổn thương kiểu này thường không chỉ là vết rách da thông thường. Khi bàn tay bị cuốn vào bánh xe đang chạy, lực kéo và lực nghiền có thể làm đứt rời ngón, dập nát mô, tổn thương mạch máu, gân, xương và thần kinh.

Với trẻ nhỏ, mất ngón tay không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn tác động lâu dài đến chức năng cầm nắm, sinh hoạt, học tập và phát triển vận động tinh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý chơi các phương tiện có bánh xe, động cơ nếu không có người lớn giám sát. Đặc biệt, cần tránh để tay, chân trẻ tiếp xúc gần với bánh xe, xích hoặc các bộ phận đang chuyển động.

Khi lựa chọn khu vui chơi, phụ huynh nên ưu tiên thiết bị có che chắn bảo vệ, được kiểm tra an toàn và phù hợp với độ tuổi của trẻ. Với các loại xe điện mini, xe tự chế, xe có động cơ hoặc thiết bị không rõ tiêu chuẩn an toàn, cần cân nhắc kỹ trước khi cho trẻ sử dụng.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung có thể dẫn đến hậu quả rất nặng nề. Các bác sĩ nhấn mạnh, sự theo sát của người lớn là yếu tố quan trọng để hạn chế những tai nạn đáng tiếc trong quá trình trẻ vui chơi.