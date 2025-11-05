GS.BS người Mỹ tái tạo diện mạo mới cho bé trai mắc u sợi thần kinh phức tạp

Người mang đến “phép màu” này là GS.BS McKay McKinnon, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng thế giới từng đem lại cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân mắc khối u khổng lồ tưởng chừng không thể cứu chữa.

Phép màu sau gần 10 năm chạy chữa trong vô vọng

Ngay từ năm hai tuổi, bé T. đã được chẩn đoán mắc u sợi thần kinh bẩm sinh - căn bệnh hiếm gặp khiến các khối u phát triển dọc theo dây thần kinh. Ban đầu, mắt phải ngày một to bất thường; theo thời gian, khối u lan nhanh xâm lấn hốc mắt, thần kinh thị giác, khiến mí sụp hẳn và dần che khuất tầm nhìn.

Cùng lúc đó, một khối u khác khổng lồ ở vùng mông phải, khiến em đau đớn, khó vận động, không thể vui chơi như bạn bè cùng trang lứa.

Suốt gần 10 năm, cha mẹ bé rong ruổi khắp các bệnh viện lớn trong nước nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vì khối u quá phức tạp, ca mổ có thể cướp đi mạng sống của bé. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ T. tuyệt vọng, cảm thấy tương lai của con gần như đóng lại.

Tháng 10/2023, thông qua Quỹ Nâng bước tuổi thơ, bệnh án của T. được chuyển đến GS.BS McKay McKinnon - chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật khối u phức tạp và tạo hình.

May mắn, trong tháng đó, vị giáo sư có chuyến công tác tại Việt Nam. Ông đã sắp xếp để ca phẫu thuật đầu tiên của T. được sớm tiến hành tại Bệnh viện FV. Tuy khối u xuất hiện tại 2 vị trí, nhưng đánh giá thể trạng và tâm lý của bệnh nhân, cũng như ảnh hưởng của khối u tại mỗi vị trí - ê-kíp quyết định ưu tiên xử lý ở vùng mặt. Mục tiêu trước tiên là giải phóng hốc mắt đang bị khối u chèn ép, phục hồi mí và thị lực phần nào cho bé.

“Mọi thứ đến như trên trời rơi xuống. Từ lúc gửi hồ sơ, rồi được gọi đến FV, tất cả quá nhanh. Bác sĩ McKinnon nhẹ nhàng, tận tâm và ai ở FV cũng giúp đỡ tận tình”, mẹ bé T. nhớ lại.

Giáo sư McKay McKinnon cùng ê-kíp phẫu thuật cho P.A.B.T (Ảnh: FV).

Cuộc đời mới từ ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng

Thách thức của căn bệnh u sợi thần kinh là nguy cơ tái phát và lan rộng. Hai năm sau, khối u tái phát, lan rộng hơn ở vùng mặt và mông (chưa được phẫu thuật trước đó), khiến T. đau đớn và gần như mất khả năng vận động. Khi Giáo sư McKinnon trở lại Việt Nam tháng 10, FV và quỹ Nâng bước tuổi thơ sắp xếp để em được mổ lần hai - ca mổ được đánh giá có độ phức tạp cao nhất trong hành trình điều trị của em.

“Khối u vùng lưng và mông của bé rất lớn, dính chặt với cột sống và cơ mông. Ở vùng mặt, hai khối u trên mắt và má, bao quanh bởi các dây thần kinh phức tạp. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cắt bỏ toàn bộ u, mà còn phải giữ nguyên các dây thần kinh, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ tối đa”, Giáo sư McKinnon chia sẻ.

Giáo sư McKay McKinnon cùng ê-kíp thăm khám cho P.A.B.T trước phẫu thuật (Ảnh: FV).

Ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng, bác sĩ McKinnon và ê-kíp FV bóc tách tỉ mỉ từng milimet để lấy hết khối u, xử lý đồng thời hai vùng u ở mặt và lưng trước khi tái tạo lại mô và da để đảm bảo hình dáng tự nhiên.

“Ngay sau ca mổ, bác sĩ McKinnon bước ra trông như đã kiệt sức, thay vì có thể nghỉ ngơi một chút, ông vẫn muốn trực tiếp báo ngay tin tốt cho gia đình. Tôi không cầm được nước mắt vì nghĩa cử đó. Tôi chỉ biết cầu mong bác luôn khỏe để giúp thêm nhiều em nhỏ khác”, mẹ bé T. kể lại giây phút vỡ oà cảm xúc khi chờ trước phòng mổ của con trai.

Ngày 20/10, bé T. được xuất viện. Lần mổ thứ hai này đã trả lại cho bé T. diện mạo mới và giúp em có thể đi lại bình thường, giúp em có một cuộc đời tươi sáng hơn. Dù còn đau sau mổ, bé T. vẫn hân hoan: “Con cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm. Con muốn nhanh khỏe để mấy bạn chơi với con”.

Ca phẫu thuật trả lại cho P.A.B.T gương mặt và khả năng đi lại bình thường (Ảnh: FV).

Giáo sư McKinnon và đồng nghiệp tại FV ấn tượng về sự hồi phục nhanh và thái độ tích cực của bé T. “Suy nghĩ tích cực luôn có ích. Các bệnh nhân như bé T. rất cần giữ được niềm hy vọng và kiên trì, bởi cơ hội lành bệnh có thể đến trong tương lai”, Giáo sư McKinnon nhận xét.

GS.BS McKay McKinnon là chuyên gia phẫu thuật u bướu, tái tạo, chỉnh hình chuyên xử lý các ca bệnh khó hiếm gặp, hóa giải những khối u khổng lồ, phức tạp và khuyết tật bẩm sinh liên quan đến các loại u, bướu, u sợi thần kinh cho nhiều bệnh nhân ở nhiều nơi trên thế giới. Các ca phẫu thuật của ông không những đóng góp to lớn cho sự phát triển y học thế giới mà còn đem đến niềm hy vọng về một đời sống mới hạnh phúc hơn cho bệnh nhân.

Tại Việt Nam, hàng năm ông đều có các chuyến sang làm việc cùng các bác sĩ Bệnh viện FV để phẫu thuật các bệnh nhân có khối u bướu, dị tật phức tạp và hiếm gặp.

Liên hệ đặt lịch hẹn khám qua số điện thoại: 028 3511 3333.