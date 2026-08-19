Giun rồng làm tổ trong tay người đàn ông 49 tuổi

Ngày 19/8, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội) tiếp nhận anh N.V.T. (49 tuổi, trú tại Lào Cai) đến khám chuyên khoa ký sinh trùng với hai tổn thương sâu ở cánh tay trái.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không đau, không còn ngứa và vẫn sinh hoạt, lao động bình thường. Tuy nhiên, trước đó người nhà đã lấy ra khỏi hai vị trí tổn thương những đoạn màu trắng, nghi là giun, dài từ 10 đến 20cm.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp mắc bệnh giun rồng, nâng tổng số ca được ghi nhận tại Việt Nam lên 44 trường hợp kể từ năm 2020.

Tưởng "sâu quế" chui vào tay

Anh T. cho biết đã làm nghề bóc vỏ quế hơn 20 năm. Công việc khiến anh thường xuyên vào rừng, tắm suối và đôi khi uống trực tiếp nước suối.

Khoảng 20 ngày trước khi đến viện, người đàn ông phát hiện hai nốt giống mụn trên cánh tay trái, kèm cảm giác ngứa râm ran.

Ban đầu, anh dùng cồn và nước muối rửa nhưng tình trạng không cải thiện. Do đặc thù công việc, bệnh nhân nghĩ có thể "sâu quế" đã chui vào tay.

Khoảng một tuần gần đây, vùng tổn thương bắt đầu sưng, tấy đỏ. Tối 17/8, anh nhờ người nhà nặn các nốt này.

Tại vị trí đầu tiên, người nhà bất ngờ kéo ra một đoạn màu trắng dài khoảng 10-15cm. Nhận thấy vật thể giống giun, ở nốt thứ hai, người thân cẩn thận kéo nhẹ và lấy được thêm một đoạn dài khoảng 20cm.

Sau khi lấy ra, gia đình cho những đoạn này vào túi nylon rồi đốt bỏ.

Đến ngày 19/8, dù không còn ngứa và sức khỏe chưa có biểu hiện bất thường, anh T. vẫn tới Bệnh viện Đặng Văn Ngữ kiểm tra.

Kết quả siêu âm cho thấy lớp mô dưới da ở 1/3 giữa cẳng tay trái dày khoảng 6-8mm, trong khi cùng vị trí ở tay phải chỉ khoảng 1,3mm. Hình ảnh siêu âm cũng ghi nhận tình trạng tăng âm dạng thâm nhiễm lan tỏa tại vùng tổn thương.

Chưa có thuốc đặc trị

TS.BS Trần Huy Thọ, Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, cho biết hiện chưa có phương pháp xét nghiệm giúp xác định một người có mắc giun rồng hay không trước khi ký sinh trùng xuất hiện dưới da hoặc chui ra ngoài cơ thể.

Bệnh cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp đang được áp dụng là loại bỏ hoàn toàn giun ra khỏi cơ thể người bệnh.

Theo bác sĩ, giun rồng trưởng thành thường có xu hướng di chuyển ra phía ngoài cơ thể qua da. Trong một số trường hợp, giun không chui ra ngoài mà chết dưới lớp mô dưới da.

Điều đáng lưu ý là người bệnh không nên tự chích, rạch hoặc cố kéo giun ra khỏi cơ thể.

"Khi lấy giun, tuyệt đối không làm đứt. Nếu giun bị đứt, ấu trùng và các chất trong cơ thể giun cái có thể phát tán theo đường đi của ký sinh trùng, làm tăng tình trạng viêm nhiễm", bác sĩ Thọ cảnh báo.

Việc xử lý cũng cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường và cộng đồng.

Theo chuyên gia, khi thấy những nốt sẩn bất thường, ngứa kéo dài hoặc nghi ngờ có ký sinh trùng dưới da, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa thay vì tự xử lý tại nhà.

Theo báo cáo của Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, từ năm 2020 đến trước trường hợp mới nhất, Việt Nam đã ghi nhận 43 ca bệnh giun rồng.

Trong đó, Lào Cai có 26 trường hợp, Phú Thọ 14 trường hợp và Thanh Hóa 3 trường hợp.

Phần lớn bệnh nhân là nam giới. Một số trường hợp có tiền sử sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín.

Bọ chét nước được xác định là vật chủ trung gian chính. Ngoài ra, người ăn các động vật như rắn, chuột rừng, cá hoặc ếch chưa được nấu chín và có mang ấu trùng cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

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Ngày 19/8, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội) tiếp nhận anh N.V.T. (49 tuổi, trú tại Lào Cai) đến khám chuyên khoa ký sinh trùng với hai tổn thương sâu ở cánh tay trái.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không đau, không còn ngứa và vẫn sinh hoạt, lao động bình thường. Tuy nhiên, trước đó, người nhà đã lấy ra khỏi hai vị trí tổn thương những đoạn màu trắng, nghi là giun, dài 10-20cm.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp mắc bệnh giun rồng, nâng tổng số ca được ghi nhận tại Việt Nam lên 44 trường hợp kể từ năm 2020.

Lấy giun rồng từ tay bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tưởng "sâu quế" chui vào tay

Anh T. cho biết đã làm nghề bóc vỏ quế hơn 20 năm. Công việc khiến anh thường xuyên vào rừng, tắm suối và đôi khi uống trực tiếp nước suối.

Khoảng 20 ngày trước khi đến viện, người đàn ông phát hiện hai nốt giống mụn trên cánh tay trái, kèm cảm giác ngứa râm ran.

Ban đầu, anh dùng cồn và nước muối rửa nhưng tình trạng không cải thiện. Do đặc thù công việc, bệnh nhân nghĩ có thể "sâu quế" đã chui vào tay.

Khoảng một tuần gần đây, vùng tổn thương bắt đầu sưng, tấy đỏ. Tối 17/8, anh nhờ người nhà nặn các nốt này.

Tại vị trí đầu tiên, người nhà bất ngờ kéo ra một đoạn màu trắng dài khoảng 10-15cm. Nhận thấy vật thể giống giun, ở nốt thứ hai, người thân cẩn thận kéo nhẹ và lấy được thêm một đoạn dài khoảng 20cm.

Sau khi lấy ra, gia đình cho những đoạn này vào túi nylon rồi đốt bỏ.

Đến ngày 19/8, dù không còn ngứa và sức khỏe chưa có biểu hiện bất thường, anh T. vẫn tới Bệnh viện Đặng Văn Ngữ kiểm tra.

Kết quả siêu âm cho thấy lớp mô dưới da ở 1/3 giữa cẳng tay trái dày khoảng 6-8mm, trong khi cùng vị trí ở tay phải chỉ khoảng 1,3mm. Hình ảnh siêu âm cũng ghi nhận tình trạng tăng âm dạng thâm nhiễm lan tỏa tại vùng tổn thương.

Chưa có thuốc đặc trị

TS.BS Trần Huy Thọ, Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, cho biết hiện chưa có phương pháp xét nghiệm giúp xác định một người có mắc giun rồng hay không trước khi ký sinh trùng xuất hiện dưới da hoặc chui ra ngoài cơ thể.

Bệnh cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp đang được áp dụng là loại bỏ hoàn toàn giun ra khỏi cơ thể người bệnh.

Theo bác sĩ, giun rồng trưởng thành thường có xu hướng di chuyển ra ngoài cơ thể qua da. Trong một số trường hợp, giun không chui ra ngoài mà chết dưới lớp mô dưới da.

Điều đáng lưu ý là người bệnh không nên tự chích, rạch hoặc cố kéo giun ra khỏi cơ thể.

"Khi lấy giun, tuyệt đối không làm đứt. Nếu giun bị đứt, ấu trùng và các chất trong cơ thể giun cái có thể phát tán theo đường đi của ký sinh trùng, làm tăng tình trạng viêm nhiễm", bác sĩ Thọ cảnh báo.

Việc xử lý cũng cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường và cộng đồng.

Theo chuyên gia, khi thấy những nốt sẩn bất thường, ngứa kéo dài hoặc nghi ngờ có ký sinh trùng dưới da, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa thay vì tự xử lý tại nhà.

Theo báo cáo của Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, từ năm 2020 đến trước trường hợp mới nhất, Việt Nam đã ghi nhận 43 ca bệnh giun rồng.

Trong đó, Lào Cai có 26 trường hợp, Phú Thọ 14 trường hợp và Thanh Hóa 3 trường hợp.

Phần lớn bệnh nhân là nam giới. Một số trường hợp có tiền sử sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín.

Bọ chét nước được xác định là vật chủ trung gian chính. Ngoài ra, người ăn các động vật như rắn, chuột rừng, cá hoặc ếch chưa được nấu chín và có mang ấu trùng cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.