Giữ từng nhịp thở tại nơi điều trị những bệnh nhân nguy kịch vì cúm A

Khó thở xuất hiện sau vài ngày sốt và ho, bà H. 86 tuổi ở Lạng Sơn không ngờ mình sẽ phải trải qua những ngày nằm hồi sức với từng nhịp thở được hỗ trợ bằng máy oxy.

Một tuần trước khi nhập viện, bà H. bắt đầu có triệu chứng ho, khạc đờm, sốt nhẹ. Nghĩ là cảm cúm thông thường, bệnh nhân tự điều trị tại nhà suốt 4 ngày nhưng không cải thiện.

Khi cảm giác khó thở tăng dần, bà H. được đưa vào bệnh viện địa phương. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy bà H. dương tính với cúm A. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, tình trạng hô hấp của bệnh nhân không tiến triển tốt, buộc phải chuyển lên tuyến cuối.

Bác sĩ Đoàn Duy Thành, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân thở nhanh khoảng 30 lần/phút, gắng sức rõ, co kéo các cơ hô hấp.

Chỉ số SpO2 tụt, cho thấy tình trạng suy hô hấp đang tiến triển. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, dùng thuốc giãn phế quản và điều trị thuốc kháng virus cúm theo phác đồ.

Không xa giường bệnh của bà H. là hai bệnh nhân nam cao tuổi khác cũng nhập viện vì cúm A nặng.

Ông T., 72 tuổi ở Hải Phòng và ông C., 80 tuổi ở Lào Cai đều có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Khi mắc cúm, tình trạng bệnh nền của họ nhanh chóng trở nặng, khó thở tăng nhiều.

Ở tuyến trước, cả hai bệnh nhân đều phải đặt ống nội khí quản, thở máy để duy trì hô hấp. Khi được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ điều trị thêm bằng thuốc kháng virus cúm, đồng thời phối hợp kháng sinh do có dấu hiệu viêm phổi bội nhiễm.

Sau vài ngày điều trị tích cực, tình trạng của hai bệnh nhân có cải thiện. Họ đã bỏ được máy thở xâm nhập, không còn sốt, các triệu chứng cúm dần thuyên giảm.

Tuy nhiên, do bệnh nền COPD, chức năng hô hấp của bệnh nhân vẫn rất hạn chế.

Ông T. hiện vẫn phải thở máy không xâm nhập hỗ trợ. Mỗi nhịp thở, các cơ liên sườn vẫn bị rút lõm, cho thấy bệnh nhân còn thở gắng sức và chưa thể tự thở hoàn toàn.

Theo BS Thành, đây là điểm chung của nhiều bệnh nhân cúm nặng có bệnh nền hô hấp. Virus cúm có thể đã được kiểm soát, nhưng tổn thương phổi và bệnh nền khiến người bệnh vẫn phụ thuộc vào các biện pháp hỗ trợ, thời gian nằm viện kéo dài.

“Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp rõ, phải hỗ trợ oxy hoặc can thiệp hô hấp sớm. Với người có bệnh nền như COPD, cúm có thể làm bệnh nền bùng phát, khiến việc điều trị phức tạp hơn”, BS Thành nói.

Không chỉ riêng các ca bệnh kể trên, trong khoảng một tháng trở lại đây, Trung tâm Hồi sức tích cực liên tục tiếp nhận các bệnh nhân cúm nặng được chuyển từ tuyến dưới.

BS Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết giai đoạn chuyển mùa là thời điểm thuận lợi để virus cúm phát triển, đặc biệt ở nhóm người già, trẻ nhỏ và những người suy giảm miễn dịch.

Theo BS Phúc, thách thức lớn nhất trong điều trị cúm nặng là chủ yếu rơi vào nhóm bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý mạn tính đi kèm.

"Ngoài tổn thương do virus cúm, người bệnh còn dễ bị bội nhiễm vi khuẩn gây viêm phổi, làm suy hô hấp tiến triển nhanh. Một số trường hợp đáp ứng điều trị kém, buộc kíp hồi sức phải theo dõi sát và điều chỉnh liên tục các biện pháp hỗ trợ", BS Phúc thông tin.

Theo BS Thành, với những bệnh nhân có nền đái tháo đường, suy thận hoặc từng nằm viện dài ngày, nguy cơ nhiễm các vi khuẩn bệnh viện cũng cao hơn. Khi bệnh nhân phải can thiệp thở máy, đặt đường truyền trung tâm, việc kiểm soát nhiễm trùng càng trở nên khó khăn.

Trong phòng hồi sức, các chỉ số hô hấp của các bệnh nhân cúm nặng được theo dõi chặt chẽ từng giờ. Tần số thở, mức độ gắng sức, tình trạng co kéo cơ hô hấp và chỉ số SpO2 là những dấu hiệu quan trọng để quyết định thời điểm can thiệp.

Khi chức năng hô hấp xấu đi, các bác sĩ buộc phải nâng mức hỗ trợ nhằm giữ oxy máu và duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, không nên chủ quan. Tiêm vaccine phòng cúm, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và đi khám sớm khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng và nhập viện hồi sức.

