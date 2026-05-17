Giáo sư nhi khoa: Bao bọc quá mức không giúp trẻ khỏe hơn

Chia sẻ tại lễ ra mắt cuốn sách "Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp" ngày 16/5, GS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày nay, phụ huynh phải đối mặt với "ma trận thông tin" về bệnh hô hấp trên mạng xã hội và internet.

Nhiều lời khuyên thiếu kiểm chứng khiến không ít gia đình tự điều trị sai cách hoặc lạm dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh và thực phẩm chức năng.

Bệnh hô hấp là bệnh lý rất phổ biến hiện nay. Dù y học đã có nhiều tiến bộ nhưng tỷ lệ mắc bệnh hô hấp vẫn rất cao trên toàn thế giới.

Trong đó, ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Hà Nội và các đô thị lớn, bụi mịn rất nhiều. Cũng chính vì thế, nhiều gia đình đang có xu hướng bao bọc trẻ quá mức, tạo môi trường sống quá kín và quá sạch, đặc biệt tại các khu chung cư cao tầng.

"Trẻ đi học về là ở trong nhà với máy điều hòa, máy lọc không khí vì sợ ra ngoài trời nắng nóng trẻ bị ốm. Nhưng điều này đôi khi lại khiến hệ miễn dịch của trẻ kém thích nghi hơn. Trẻ ít tiếp xúc với vi sinh vật tự nhiên có thể làm giảm sự đa dạng hệ vi sinh có lợi, từ đó ảnh hưởng đến sức đề kháng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt các bệnh liên quan đến dị ứng", ông nói.

GS Dũng chia sẻ về một quan điểm từng được thảo luận tại hội nghị quốc tế: "A little dirty, no harm" (hơi bẩn một chút cũng không sao). Theo chuyên gia này, trẻ cần được tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời và sinh hoạt trong môi trường bình thường thay vì chỉ ở mãi trong không gian kín có điều hòa, máy lọc không khí.

"Tôi vẫn thường khuyên các gia đình nên cho trẻ ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời thay vì chỉ ở trong không gian kín", GS Dũng nói.

Đồng thời, vị chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh nên theo dõi chỉ số chất lượng không khí để lựa chọn thời điểm phù hợp cho trẻ ra ngoài vận động và tiếp xúc tự nhiên.

GS Dũng cũng chia sẻ thực trạng các phụ huynh hiện cho con sử dụng thực phẩm chức năng quá nhiều.

"Giữa ma trận thông tin quảng cáo, loại nào cũng tốt vì vitamin D, canxi tăng chiều cao, vitamin C tăng đề kháng... nhưng thực chất nhiều cha mẹ hiện hiểu chưa đúng về vai trò của vitamin D, vitamin C hay các vi chất tăng đề kháng.

Phần lớn nghiên cứu về hiệu quả vitamin được thực hiện trên nhóm thực sự thiếu hụt vi chất, có xét nghiệm xác định rõ ràng, chứ không áp dụng cho tất cả trẻ em. Không phải cứ thấy vitamin C giúp tăng đề kháng là tất cả trẻ đều phải uống, nhất là ở đất nước nhiệt đới như Việt Nam, trái cây giàu vitamin C rất nhiều. Hay việc tiếp xúc ánh nắng tự nhiên là rất quan trọng trong việc bổ sung vitamin D", GS Dũng thông tin.

Từ thực tế khám chữa bệnh, GS Nguyễn Tiến Dũng cùng bác sĩ Vũ Thị Mai thực hiện cuốn sách "Mẹ thực chiến - Giải mã bệnh lý hô hấp", cung cấp kiến thức về các bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ như ho, viêm phế quản, viêm phổi hay bệnh theo mùa.

Thông qua cuốn sách, các chuyên gia kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tiếp cận thông tin y khoa chính thống, đồng thời tăng cường kết nối giữa bác sĩ và phụ huynh trong chăm sóc sức khỏe trẻ em.