Liên quan vụ nữ sinh 17 tuổi tên H. bị container cán qua người nguy kịch, được nhiều bệnh viện phối hợp cứu sống bằng quy trình báo động đỏ, ngày 9/6, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đây là trường hợp minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ sở y tế, đặt sự an toàn và tính mạng người bệnh lên trên hết.

Các bác sĩ phối hợp cấp cứu cho nữ sinh 17 tuổi (Ảnh: BV).

Theo đó, trước một trường hợp chấn thương đặc biệt nặng với nguy cơ tử vong rất cao, các ê-kíp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, huy động kịp thời nguồn lực chuyên môn của nhiều chuyên khoa và bệnh viện.

Sự phối hợp nhịp nhàng, liên tục và chính xác trong từng khâu đã giúp tận dụng hiệu quả "thời gian vàng", giành lại sự sống cho người bệnh.

Thành công này không chỉ là kết quả của trình độ chuyên môn cao và sự tận tụy của đội ngũ nhân viên y tế mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình báo động đỏ liên viện - một cơ chế phối hợp chuyên môn được TPHCM không ngừng củng cố và hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị các trường hợp nguy kịch.

Sở Y tế TPHCM ghi nhận và biểu dương tập thể lãnh đạo và nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh trong quá trình tiếp nhận, cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cứu sống người bệnh.

"Những nỗ lực thầm lặng nhưng phi thường của các anh chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành y tế, củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế và tiếp tục khẳng định giá trị nhân văn cao đẹp của nghề y", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng khẳng định.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 2/6, nữ sinh tên H. và em trai 5 tuổi đi cùng xe máy với mẹ, xảy ra va chạm với xe container cùng chiều. Sau khi 3 mẹ con ngã ra đường, nữ sinh 17 tuổi bị container cán qua đùi phải, được người dân xung quanh gọi tổng đài 115 đưa đi cấp cứu.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhân được ghi nhận có vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn kích thước lớn, lộ xương và chảy máu nhiều, gãy xương nhiều vị trí, theo dõi chấn thương lách, ruột, tụy, dập thận trái, tụ dịch nhiều nơi, tràn máu màng phổi trái.

Các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, đặt nội khí quản giúp thở, hồi sức sốc, truyền dịch, thuốc vận mạch và truyền máu khẩn cho nữ sinh.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái để cầm máu cứu mạng bệnh nhân, đồng thời xử trí tổn thương khung chậu và nhiều vết thương dập nát phức tạp, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm, truyền rất nhiều máu và chế phẩm máu.

Sau 24 giờ hồi sức, tình trạng nữ sinh dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn. Hiện tại, nữ sinh 17 tuổi đã được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị tiếp.

Trong khi đó, bé trai 5 tuổi trong vụ tai nạn nêu trên bị container cán qua bàn chân trái. Bệnh nhi đã được cắt lọc vết thương, đặt máy VAC để hút các mô hoại tử và dịch rỉ viêm, chờ ghép da trong thời gian tới.