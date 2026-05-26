Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Truyền máu không chỉ là "có máu để truyền"

Chia sẻ tại hội nghị khoa học Truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề "Cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa”, do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 26/5, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, để bảo đảm truyền máu an toàn hơn, cần nhìn nhận truyền máu như một phương pháp điều trị đa chuyên khoa.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thế Anh).

Theo đó, để một đơn vị máu đến được bên giường bệnh là cả một chuỗi nỗ lực liên hoàn: từ vận động hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, cấp phát đến sử dụng trên lâm sàng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, xu hướng của huyết học - truyền máu thế giới hiện nay không còn dừng ở việc bảo đảm “đủ máu để điều trị”, mà đang chuyển mạnh sang mô hình quản trị máu người bệnh, sử dụng máu dựa trên bằng chứng, cá thể hóa điều trị và tối ưu hóa toàn bộ hành trình truyền máu theo hướng chính xác, an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh.

Đặc biệt trong bối cảnh người bệnh ngày càng nặng hơn, nhiều bệnh lý phức tạp hơn, nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, ghép tạng, ung thư, huyết học ác tính, hồi sức đa cơ quan, an toàn truyền máu cần được nhìn nhận như một cấu phần chiến lược của y học hiện đại, được quản trị bằng hệ thống, dữ liệu và khoa học bằng chứng.

Ông chia sẻ thêm, với đặc thù là bệnh viện đa khoa tuyến cuối hạng đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng, phức tạp, với nhu cầu truyền máu rất lớn. Thực tiễn này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng, xét nghiệm, ngân hàng máu và các đơn vị cung ứng máu.

Yêu cầu về an toàn truyền máu ngày càng được nâng cao (Ảnh: Getty).

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu, năm 2025, cả nước tiếp nhận hơn 1,78 triệu đơn vị máu, trong đó 97% từ hiến máu tình nguyện; hơn 3,18 triệu chế phẩm máu đã được cung cấp cho trên 700 cơ sở y tế phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Tuy nhiên, trong thực hành tại bệnh viện, vẫn còn nhiều khâu tiềm ẩn rủi ro như chỉ định truyền máu, lấy mẫu, định danh người bệnh, xét nghiệm hòa hợp, cấp phát, kiểm tra tại giường bệnh, theo dõi phản ứng và báo cáo tai biến.

"Khi chất lượng nguồn máu và chế phẩm máu đã có nhiều tiến bộ, trọng tâm an toàn truyền máu cần được mở rộng về phía bệnh viện", PGS Tùng nhấn mạnh.

Chuyên gia này đánh giá, một túi máu đạt chuẩn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để đơn vị máu thực sự an toàn khi đi vào cơ thể người bệnh, cần chỉ định đúng, cấp phát đúng, truyền đúng và theo dõi đúng.

Vì vậy, truyền máu hiện đại không chỉ cần nguồn máu an toàn mà còn cần hệ thống quản trị đồng bộ, dữ liệu đầy đủ và sự phối hợp đa chuyên khoa trong toàn bệnh viện.

An toàn truyền máu cần được tiếp cận như một quy trình đa chuyên khoa với sự phối hợp chặt chẽ giữa lâm sàng, xét nghiệm, ngân hàng máu, điều dưỡng, quản lý chất lượng và công nghệ thông tin.

Các hướng tiếp cận hiện đại như quản lý máu người bệnh, cảnh giác truyền máu, phát máu theo nguy cơ miễn dịch và ứng dụng công nghệ thông tin cần được nghiên cứu, triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, với 22 báo cáo khoa học tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Truyền máu lâm sàng trong bối cảnh đa chuyên khoa và huyết thanh học nhóm máu, phát máu an toàn.

Thông qua các ca bệnh khó, nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, hội nghị hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực như: Sử dụng máu hợp lý hơn; cấp phát máu nhanh nhưng an toàn trong cấp cứu; nhận diện sớm người bệnh có nguy cơ miễn dịch cao; xử trí phát máu khó; phát hiện và báo cáo kịp thời phản ứng truyền máu; xây dựng hệ thống dữ liệu và cảnh giác truyền máu tại bệnh viện.