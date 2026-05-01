Ghi nhận ca nhiễm Whimore ở Gia Lai

Ngày 1/5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku, Gia Lai), đơn vị đang điều trị ca bệnh mắc Whitmore, còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, chị K.H. (SN 1987, trú xã Ia Dom) xuất hiện các triệu chứng sốt, đau nhức toàn thân, khô miệng, ăn uống kém. Ngày 19/4, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, thở nhanh.

Cơ quan chức năng khử khuẩn khu vực bệnh nhân hay lui tới, làm việc (Ảnh: Dung Dung).

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử tiểu đường, yếu tố nguy cơ cao khiến bệnh diễn tiến nặng.

Các bác sĩ đã tích cực điều trị, theo dõi sát. Hiện bệnh nhân đã cai máy thở được 2 ngày và tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bệnh Whitmore còn được gọi là bệnh do "vi khuẩn ăn thịt người". Đây là ca bệnh mắc Whitmore đầu tiên được ghi nhận tại Gia Lai trong năm 2026.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế đã thông báo đến Trung tâm Y tế Đức Cơ (xã Ia Dom) phối hợp điều tra dịch tễ tại nơi bệnh nhân sinh sống, làm việc. Lực lượng chức năng cũng tổ chức truyền thông trực tiếp cho gia đình và các hộ lân cận về cách nhận biết, phòng ngừa bệnh. Đến nay, chưa ghi nhận thêm trường hợp có triệu chứng tương tự.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Trường Giang, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và động vật, do vi khuẩn sống trong đất và nước gây ra, xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua da. Bệnh có biểu hiện đa dạng, khó chẩn đoán, tỷ lệ tử vong cao nếu diễn tiến thành viêm phổi nặng hoặc nhiễm trùng huyết.

"Vi khuẩn này có thể làm hoại tử và làm chết các mô trong cơ thể, ở da thì viêm loét hay áp xe... Người nhiễm bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong cao (40-60%) nên thường gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng một tuần kể từ khi phát bệnh", bác sĩ Giang thông tin.