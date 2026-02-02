Gây tê ngoài màng cứng có gây đau lưng sau sinh không?

Gây tê ngoài màng cứng là gì?

Sự đau đớn trong quá trình sinh nở là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ người phụ nữ nào đã và sắp trở thành mẹ. Với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp gây tê ngoài màng cứng đã ra đời và được ví von giống như một phương pháp “đẻ không đau” giúp cho cuộc chuyển dạ thoải mái hơn.

Đây là một phương pháp gây tê vùng, được thực hiện bằng cách tiêm thuốc vào vùng lưng dưới, nhằm chặn cảm giác đau ở nửa dưới của cơ thể. Đây là một hình thức gây tê tại chỗ, vì người bệnh vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình thực hiện.

Sau sinh, nhiều chị em thấy tình trạng đau lưng vẫn tiếp diễn, thậm chí nặng lên (Ảnh minh họa: WP).

Đau lưng có phải là tác dụng phụ của gây tê ngoài màng cứng không?

Có một quan niệm phổ biến rằng gây tê ngoài màng cứng sẽ dẫn đến đau lưng. Nhưng theo Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy gây tê ngoài màng cứng sẽ dẫn đến đau lưng vĩnh viễn.

Ngay cả những người không gây tê ngoài màng cứng cũng có thể bị đau lưng sau quá trình chuyển dạ và sinh con. Điều này là do xương và dây chằng, đặc biệt là ở vùng xương chậu, đang dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu như trước khi mang thai. Khi cơ thể trở lại trạng thái cân bằng ban đầu, nó có thể gây đau lưng.

Trên thực tế, tình trạng đau lưng hoặc đau nhức tạm thời tại vị trí tiêm, nơi kim được đưa vào, là khá phổ biến. Cảm giác đau nhức này thường sẽ tự hết sau vài ngày.

Điều trị đau lưng sau sinh

Ngay cả khi nguyên nhân cơn đau lưng là do các khớp đang điều chỉnh trong thời kỳ hậu sản, bạn vẫn có thể giảm đau.

Có rất nhiều cách để giảm đau lưng tại nhà, bao gồm:

- Massage: Đây là một cách tuyệt vời để giúp làm dịu các cơ bị đau ở lưng.

- Liệu pháp nóng và lạnh: Liệu pháp nóng và lạnh là việc luân phiên sử dụng chườm nóng và lạnh để giảm thiểu đau và khó chịu.

Ngay khi bạn nhận thấy cơn đau lưng, hãy bắt đầu với liệu pháp lạnh. Đặt một miếng chườm lạnh - một túi đá hoặc thậm chí một gói rau đông lạnh - lên lưng dưới. Hãy nhớ bọc đá hoặc gói đông lạnh trong khăn để tránh nguy cơ bị tê cóng. Điều này có thể xảy ra nếu bạn để da trần tiếp xúc với đá quá lâu.

Bạn có thể chườm đá lên lưng thường xuyên tùy thích, nhưng mỗi lần chỉ nên kéo dài tối đa 20 phút.

Sau vài ngày, hãy chuyển sang liệu pháp nhiệt. Để làm dịu lưng, bạn có thể thử đắp miếng đệm nhiệt, chườm ấm, tắm nước ấm.

Tuy nhiên, nếu bạn đang hồi phục sau ca sinh mổ, bạn cần đợi đến khi vết mổ lành hẳn mới nên tắm nước ấm.

- Nghỉ ngơi: Đây là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để giảm đau lưng. Bạn cũng nên kê một chiếc gối dưới đầu gối khi nằm, giúp giảm bớt áp lực lên lưng.

- Tập ​​thể dục: Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng tập thể dục thực sự có thể giúp giảm đau lưng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn chỉ nên tập các bài tập nhẹ nhàng, đặc biệt là trong những tuần đầu khi cơ thể đang hồi phục sau quá trình sinh nở.

Các bài tập tăng cường cơ bụng và vùng chậu có thể là những lựa chọn tuyệt vời. Tương tự, nghiên cứu đã chỉ ra rằng yoga có thể hiệu quả trong việc giúp giảm đau lưng dưới.

- Thuốc không kê đơn: Nếu bạn cảm thấy đau lưng quá khó chịu, bạn có thể cân nhắc sử dụng thuốc không kê đơn. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào nếu bạn đang cho con bú.

- Vật lý trị liệu: Nếu cơn đau lưng của bạn không được giải quyết bằng các phương pháp tại nhà, hãy nói chuyện với bác sĩ. Họ có thể khuyên bạn nên điều trị vật lý trị liệu chuyên nghiệp.

Nếu bạn bị đau nhức tạm thời tại vị trí tiêm gây tê ngoài màng cứng, bạn có thể sẽ cảm thấy tốt hơn trong vòng vài ngày. Và một cuộc khảo sát tự báo cáo năm 2019 cho thấy rằng đau lưng sau sinh thường giảm dần trong vòng 6 tháng sau khi sinh.

Nếu cơn đau lưng của bạn không giảm trong suốt thời kỳ hậu sản hoặc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, bạn hãy đi khám.

Phương pháp gây tê ngoài màng cứng giúp ngăn chặn dẫn truyền tín hiệu đau tại vùng mổ ngay từ đầu, giúp bệnh nhân tỉnh dậy ít đau đớn (Ảnh: BVCC).

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, gây tê ngoài màng cứng là một trong 3 kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật phụ khoa phổ biến. Thuốc tê được đưa vào khoang ngoài màng cứng ở cột sống, làm tê vùng bụng dưới, là nơi chịu nhiều tác động của cuộc phẫu thuật.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Ba, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, nhờ gây tê ngoài màng cứng, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, không đau đớn sau mổ, lại có thể sớm tập ngồi, đi lại mà không phải nằm cố định trên giường bệnh. Điều này giúp ngăn ngừa biến chứng và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, quản lý đau không chỉ là một kỹ thuật hỗ trợ, mà là yếu tố then chốt trong quá trình điều trị, nhằm mang lại sự thoải mái và phục hồi toàn diện cho người bệnh.