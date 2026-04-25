Gần 50% bệnh nhân hồi sức phải lọc máu

Thông tin trên được PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sáng 25/4, tại chương trình đào tạo Cập nhật xu hướng mới trong lọc máu liên tục (CRRT) và các giải pháp tối ưu hóa điều trị.

Sự kiện quy tụ đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức - lọc máu trong nước và quốc tế, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng thực tiễn, cũng như giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực lọc máu liên tục, đặc biệt là hệ thống OMNI và các chiến lược chống đông tối ưu cho bệnh nhân nặng.

Theo các chuyên gia, CRRT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh nhân hồi sức nặng, đặc biệt là bệnh nhân suy thận cấp, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến lược chống đông phù hợp, đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh vẫn là thách thức lớn trong thực hành lâm sàng hàng ngày.

PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Nguyên Hà).

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, tổn thương thận cấp là vấn đề các bác sĩ trăn trở với bệnh nhân hồi sức. Bởi nếu không có chiến lược sớm ngay từ đầu, thận sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tổn thương mãn tính. Nhiều bệnh nhân khi qua được giai đoạn hồi sức thì phải đối mặt với biến chứng thận mãn.

Trước đây, lọc máu liên tục được chỉ định như một phương pháp để thay thế cho chức năng thận. Nhưng ngày nay, lọc máu liên tục được chỉ định cho những nhóm bệnh nhân hồi sức chưa tổn thương thận, hoặc là có nguy cơ, dấu hiệu sớm của tổn thương thận cấp.

"Đây là một chiến lược và xu hướng mới hiện nay trong điều trị bệnh nhân hồi sức. Việc tập trung để ngăn ngừa nguy cơ này, bằng việc phát hiện sớm tình trạng tổn thương thận cấp là rất quan trọng", chuyên gia này cho biết.

PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn nhấn mạnh, ngay khi nhận thấy chức năng thận bắt đầu suy giảm, chúng ta cần có chiến lược sử dụng biện pháp lọc máu liên tục. Phương pháp này không chỉ giúp thận được "nghỉ ngơi", còn hỗ trợ cả cho các tạng như phổi, tim, gan...

Đây là một trong những xu hướng mới, lọc máu liên tục không chỉ bảo vệ thận, mà còn bảo vệ các tạng khác của bệnh nhân.

Chuyên gia này cho biết thêm, đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới và nghiên cứu tại Việt Nam về hiệu quả của lọc máu liên tục ở bệnh nhân hồi sức, được đưa vào khuyến cáo, hướng dẫn trên toàn cầu.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, số ca lọc máu chiếm khoảng 30-50% trong tổng số bệnh nhân hồi sức, trong đó có lọc máu liên tục.

Tại sự kiện, các chuyên gia thảo luận, chia sẻ nhiều tiến bộ trong lọc máu liên tục ở bệnh nhân hồi sức (Ảnh: Nguyên Hà).

Chuyên gia này cho biết, tại hội thảo, các bác sĩ tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để phát hiện sớm dấu hiệu cần lọc máu liên tục ở bệnh nhân hồi sức, qua đó bảo vệ thận và các tạng, giúp người bệnh tránh được biến chứng nghiêm trọng.

"Chúng ta phải làm sớm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và cá thể hóa cho từng người bệnh để hiệu quả điều trị của lọc máu liên tục sẽ tốt hơn cho những bệnh nhân. Bệnh viện Bạch Mai vẫn luôn cập nhật kỹ thuật tiên tiến, chuyển giao, đào tạo cho các tuyến, hướng tới mục tiêu bệnh nhân hồi sức tránh được nguy cơ biến chứng thận sau hồi phục", chuyên gia thông tin.

GS Antoine G. Schneider, Trưởng bộ phận Chấn thương thận cấp tính của Hiệp hội Y học Chăm sóc tích cực Châu Âu (ESICM), nhấn mạnh RCA được xem là chiến lược chống đông hiệu quả, giúp kéo dài thời gian sử dụng quả lọc, giảm nguy cơ chảy máu và cải thiện chất lượng điều trị ở nhóm bệnh nhân hồi sức phức tạp.

Việc tích hợp RCA một cách bài bản và an toàn trên các hệ thống hiện đại như OMNI mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả bác sĩ và bệnh nhân.

“Ứng dụng đúng chiến lược chống đông và tận dụng tối đa công nghệ của thiết bị sẽ giúp tối ưu hiệu quả CRRT, đồng thời giảm thiểu biến chứng trong quá trình điều trị", GS. Antoine G. Schneider chia sẻ.

Tại sự kiện, các bác sĩ được thực hành chuyên sâu với hệ thống OMNI, bao gồm demo thiết lập chống đông citrate vùng và xử trí các tình huống sự cố thường gặp.