Đuối nước - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam

Ngày 17/12, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức hội thảo liên ngành và tổng kết Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2025. Tại nước ta, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, với tỷ suất trẻ đuối nước cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, cho biết, đuối nước trẻ em không phải là vấn đề xa vời mà đang diễn ra hằng ngày tại nước ta. Mỗi năm nước ta vẫn ghi nhận khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước, cao gấp nhiều lần so với một số quốc gia trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Trần Minh).

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra tại khu vực nông thôn, vùng sông nước, nơi trẻ em tiếp xúc nhiều với ao hồ, kênh rạch, sông suối, nhưng lại thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn.

Từ năm 2018, chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em đã được triển khai tại một số địa phương. Dù vậy, theo Thứ trưởng, chúng ta vẫn đối mặt với một số thách thức.

Cụ thể, tỷ lệ trẻ biết bơi và có kỹ năng an toàn vẫn chưa tương xứng với nhu cầu, đặc biệt ở vùng khó khăn; cơ sở hạ tầng dạy bơi ở nhiều địa phương còn thiếu. Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành có nơi còn chưa thực chất. Trong khi đó, nguồn lực tài chính cho giai đoạn tiếp theo sẽ gặp nhiều áp lực khi các hỗ trợ quốc tế thu hẹp dần.

Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá tại Việt Nam, cho biết thêm, qua triển khai chương trình, chi phí trung bình để đào tạo một trẻ em biết bơi an toàn chỉ khoảng hơn 720.000 đồng. Con số này cùng với kết quả phân tích hoàn vốn đầu tư đến 20 lần là cơ sở dữ liệu quan trọng để các địa phương tham khảo.

Bà cũng khuyến nghị đưa tỷ lệ trẻ biết bơi an toàn và có kỹ năng an toàn vào hệ thống chỉ số phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực triển khai thực thi mạnh mẽ nhất. Đồng thời, công tác phòng chống đuối nước ở trẻ phải được chuẩn hóa và giám sát; kiểm tra, giám sát các cơ sở dạy bơi, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn...

“Đuối nước có thể xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng với nhận thức đúng đắn và hành động kịp thời từ mỗi chúng ta, đuối nước hoàn toàn có thể phòng chống”, bà Huyền nhấn mạnh.