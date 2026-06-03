Dùng định vị dẫn đường 3D giải thoát nỗi đau ở hốc mắt cho người phụ nữ

Suốt nhiều tháng chịu đựng những cơn đau đầu dai dẳng vùng trán và hốc mắt, chị T.N. (43 tuổi) từng nghĩ đây chỉ là tình trạng khó chịu thông thường. Mãi đến khi cơn đau trầm trọng hơn vào những ngày thời tiết thay đổi, chị mới quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Phát hiện ổ viêm ở vị trí "hiểm"

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị viêm xoang trán mạn tính tái phát hai bên, dù từng phẫu thuật điều trị trước đó. Vùng xoang trán có ổ mủ lớn nằm sát ổ mắt và sàn sọ, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được xử trí chính xác.

Theo ThS.BS.CKII Lê Nhật Vinh, Phụ trách khoa Liên chuyên khoa, dù bệnh nhân đã phẫu thuật điều trị cách đây 1 năm, hình ảnh chẩn đoán cho thấy vùng xoang trán có dấu hiệu tích ổ mủ lớn ngay sát ổ mắt và vùng sàn sọ, chèn ép lên ổ mắt gây đau đầu và hốc mắt.

Ổ mủ lớn được nhận diện trên phim chụp cắt lớp vi tính (Ảnh: BVCC).

Đây là một trường hợp khó, vì sau quá trình viêm kéo dài và phẫu thuật trước đó, cấu trúc vùng xoang trán của người bệnh đã thay đổi nhiều so với giải phẫu bình thường.

Cụ thể, nhiều mô đã xơ cứng, sẹo và mô viêm che lấp gần như hoàn toàn ngách trán, là đường dẫn lưu dịch nhầy từ xoang trán xuống hốc mũi. Tình trạng bít tắc này khiến dịch viêm ứ đọng, vừa gây đau nhức vùng trán, vừa làm cho việc đưa dụng cụ nội soi tiếp cận ổ viêm trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đường tiếp cận ổ viêm nằm rất gần ổ mắt và sàn sọ. Nếu thao tác thiếu chính xác, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng như tổn thương vận động nhãn cầu, suy giảm thị lực, rò dịch não tủy, thậm chí viêm màng não đe dọa tính mạng.

Giải pháp từ hệ thống định vị dẫn đường Navigation 3D

Để tăng độ an toàn và tỷ lệ thành công cho ca mổ, ê-kíp khoa Tai Mũi Họng đã thống nhất sử dụng hệ thống định vị dẫn đường Navigation 3D. Đây là công nghệ hình ảnh hiện đại thường được sử dụng trong các ca phẫu thuật thần kinh phức tạp, nay được ứng dụng xử trí trường hợp viêm xoang trán tái phát nguy hiểm.

Ê-kíp khoa Tai Mũi Họng trong ca phẫu thuật điều trị cho chị N. (Ảnh: BVCC).

Dựa trên hình ảnh 3 chiều vùng xoang, hệ thống giúp các bác sĩ xác định nhanh, chính xác vị trí ổ mủ và kiểm soát hướng di chuyển của dụng cụ trong quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, từng thao tác can thiệp được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng xung quanh như ổ mắt và sàn sọ.

Quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận nhiều mô xơ cứng che kín hoàn toàn đường dẫn lưu dịch nhầy xoang trán phải, nên tiến hành mở rộng lỗ thông xoang, giúp dịch mủ đục từ xoang trán thoát ra ngoài.

Ca mổ ứng dụng công nghệ định vị dẫn đường Navigation 3D (Ảnh: BVCC).

Ở xoang bên trái, ê-kíp tiếp tục hút sạch mủ, lấy bỏ các mô viêm và một khối nang xoang dày, đồng thời bơm rửa toàn bộ vùng xoang trán qua đường mũi.

Nhờ sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng của ê-kíp điều trị cùng hệ thống nội soi và định vị 3D hiện đại, ca mổ diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng sau can thiệp.

Hết đau đầu ngay sau mổ, xuất viện chỉ sau 1 ngày

Hậu phẫu, bệnh nhân vui mừng chia sẻ tình trạng đau hốc mắt giảm rõ rệt, đồng thời cũng không cảm nhận quá nhiều cảm giác đau tại vết mổ. Chỉ 1 ngày sau mổ, chị đã có thể xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Người bệnh được ThS.BSCKII Lê Nhật Vinh nội soi kiểm tra vết mổ kỹ lưỡng trước khi xuất viện (Ảnh: BVCC).

ThS.BSCKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn - cho biết kết quả điều trị hiệu quả ca bệnh trên là minh chứng cho việc đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại (như hệ thống định vị dẫn đường Navigation 3D) góp phần nâng cao độ chính xác và an toàn trong điều trị các bệnh lý tai mũi họng phức tạp.

“Định hướng lâu dài của chúng tôi luôn là liên tục cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác khám chữa bệnh, mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho người dân khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn”, BS Khương chia sẻ.

Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại là định hướng lâu dài của bệnh viện nhằm nâng cao trải nghiệm điều trị của người bệnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ khuyến cáo, các bệnh lý mũi xoang nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách dễ dẫn đến tái phát nhiều lần, gây đau nhức, nghẹt mũi kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là cách đơn giản để ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển phức tạp.