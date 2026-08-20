Du lịch y tế muốn hút 750.000 khách: Những sản phẩm nào là “mỏ vàng”?

Liên quan đến Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 đang được Bộ Y tế xây dựng, thông qua Dân trí, giới chuyên môn trong lĩnh vực y tế lẫn du lịch đã đóng góp những ý kiến thiết thực, để cột mốc 750.000 du khách và doanh thu 1 tỷ USD có thể sớm trở thành hiện thực.

Những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiềm năng thành “mỏ vàng”

Trao đổi với phóng viên, ThS.BSCK2 Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TPHCM) nhận định, các mục tiêu của Đề án dù khá “tham vọng” nhưng hoàn toàn có tính khả thi nếu được triển khai theo lộ trình phù hợp, có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, ngành du lịch và các địa phương.

Đặc biệt, Đề án không chỉ đặt mục tiêu về số lượng khách và doanh thu mà còn hướng đến những nền tảng quan trọng như chuẩn hóa bệnh viện, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin đa ngôn ngữ và thương hiệu “Du lịch y tế Việt Nam”.

Theo bác sĩ Cường, du lịch y tế không chỉ dành cho những bệnh viện tuyến cuối hay bệnh viện lớn, mà mỗi bệnh viện đều có thể tham gia ở những phân khúc phù hợp với năng lực và lợi thế của mình.

Ông dẫn chứng, Bệnh viện Bình Chánh nơi ông công tác có lợi thế là cơ sở đa khoa, có khả năng cung cấp tương đối toàn diện các dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, bệnh viện nằm trên địa bàn cửa ngõ phía tây TPHCM, có kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận, có tiềm năng gắn kết dịch vụ y tế với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe của thành phố.

ThS.BSCK2 Võ Ngọc Cường cho rằng, mỗi bệnh viện đều có thể tham gia ở những phân khúc phù hợp với năng lực (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Cường đề xuất, Việt Nam có thể ưu tiên những sản phẩm vừa có nhu cầu thị trường cao, thế mạnh chuyên môn và khả năng kết hợp với du lịch, như: Khám sức khỏe tổng quát và tầm soát chuyên sâu; Nha khoa; Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu; Y học cổ truyền; Lão khoa; Chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa - du lịch.

Dù đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nào, cần đặt trọng tâm vào an toàn người bệnh, chất lượng chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, minh bạch chi phí, bảo mật thông tin, thời gian phục vụ, khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ và tiêu chuẩn phục vụ quốc tế. Đặc biệt, cần có cơ chế đánh giá chất lượng độc lập để tạo niềm tin cho khách hàng quốc tế.

“Trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh mong muốn nghiên cứu xây dựng một số gói khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu, từng bước tham gia vào chuỗi sản phẩm du lịch y tế của TPHCM”, ThS.BSCK2 Võ Ngọc Cường nói.

PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM cho rằng, không nên phát triển các gói sản phẩm du lịch y tế theo hướng dàn trải mà phải lựa chọn những lĩnh vực Việt Nam thực sự có chất lượng chuyên môn tốt, chi phí cạnh tranh và khả năng tạo ra sự khác biệt.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM là đơn vị chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng của toàn bộ khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Riêng đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, đơn vị có kế hoạch xây dựng một số gói phục hồi chức năng chuyên sâu dựa trên thế mạnh hiện có (như phục hồi sau đột quỵ - chấn thương sọ não - tổn thương tủy sống; phục hồi sau phẫu thuật chấn thương - chỉnh hình; phục hồi tim mạch - hô hấp; y học thể thao; phục hồi chức năng cho người bệnh ung thư và người cao tuổi; các chương trình điều trị cơ xương khớp kết hợp phục hồi chức năng).

Bên cạnh đó, những công nghệ mới như robot phục hồi chức năng, ứng dụng công nghệ số, in 3D trong sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng ban ngày và phục hồi chức năng từ xa có thể được tích hợp để tạo ra những sản phẩm có tính chuyên biệt, hiện đại và khác biệt.

Chuẩn hóa sản phẩm thành hành trình chăm sóc hoàn chỉnh

PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng nhấn mạnh, một gói du lịch y tế không nên đơn thuần là tập hợp một số kỹ thuật y tế rồi đưa ra mức giá. Sản phẩm phải được chuẩn hóa thành một hành trình chăm sóc hoàn chỉnh, trong đó xác định rõ đối tượng phù hợp, mục tiêu điều trị, thời gian thực hiện, nhân lực chuyên môn, tiêu chí đánh giá kết quả và kế hoạch theo dõi sau khi du khách trở về nước.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM đang xây dựng nhiều gói sản phẩm có tiềm năng phát triển du lịch y tế (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

“Đối với phục hồi chức năng, điều này càng quan trọng vì hiệu quả không chỉ được đánh giá bằng việc người bệnh đã sử dụng bao nhiêu kỹ thuật, mà phải hướng đến kết quả chức năng thực tế. Đó là người bệnh vận động tốt hơn, độc lập hơn trong sinh hoạt ra sao và khả năng trở lại gia đình, công việc và cộng đồng được cải thiện như thế nào.

Để hội nhập quốc tế, tôi cho rằng các sản phẩm cần đáp ứng ít nhất ba yêu cầu lớn: chất lượng và an toàn theo chuẩn mực quốc tế; minh bạch về nội dung, kết quả kỳ vọng và chi phí; và bảo đảm tính liên tục của chăm sóc trước - trong - sau khi khách đến Việt Nam.

Đồng thời, dịch vụ phải có khả năng cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ và thuận lợi trong thanh toán, trao đổi hồ sơ y tế cũng như theo dõi từ xa.

Mỗi bệnh viện cần xác định mình làm tốt nhất điều gì, chuẩn hóa điều đó thành sản phẩm có thể đo lường chất lượng và kết quả, sau đó mới kết nối với du lịch, lưu trú và nghỉ dưỡng để hình thành một sản phẩm du lịch y tế hoàn chỉnh”, PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng phân tích.

Theo TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TPHCM), ngành chức năng có thể xây dựng các gói sản phẩm du lịch y tế theo 3 tầng, gồm tầng cơ bản (tầm soát, nha khoa, chăm sóc sức khỏe), tầng chuyên sâu (tim mạch, ung bướu, chỉnh hình, đột quỵ, thụ tinh trong ống nghiệm) và tầng cao cấp (bao gồm điều trị kỹ thuật cao kết hợp với nghỉ dưỡng, phục hồi và chăm sóc cá thể hóa).

Bên cạnh đó, mục tiêu của Đề án không nên là “chuẩn hóa 30 gói sản phẩm”, mà sâu hơn là xây dựng một bộ tiêu chuẩn quốc gia để bất kỳ gói nào được đưa ra thị trường đều có thể trả lời được 5 câu hỏi: Điều trị gì? Ai điều trị? Kết quả ra sao? Chi phí bao nhiêu? Người bệnh được chăm sóc liên tục như thế nào?

Bác sĩ Thanh cho rằng, có nhiều tiêu chí khi xây dựng gói sản phẩm, nhưng quan trọng nhất là chất lượng. Không nên xây dựng sản phẩm du lịch y tế trước rồi mới tìm chất lượng y tế để đáp ứng. Thay vào đó, phải có năng lực y tế đạt chuẩn trước, sau đó mới đóng gói thành sản phẩm du lịch.

Giới chuyên môn cho rằng, tiêu chí quan trọng nhất khi xây dựng sản phẩm du lịch y tế là chất lượng điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Giám đốc bệnh viện hạng 1 ở TPHCM đề xuất, mỗi gói sản phẩm phải đạt đồng thời nhiều nhóm tiêu chuẩn. Thứ nhất là tiêu chuẩn chuyên môn, dựa trên hướng dẫn điều trị quốc tế và bằng chứng khoa học, quy trình kỹ thuật chuẩn hóa, an toàn người bệnh.

Thứ hai, tiêu chuẩn về kết quả điều trị liên quan đến tỷ lệ thành công, biến chứng, kết quả chức năng, mức độ hài lòng. Thứ ba, tiêu chuẩn về trải nghiệm bệnh nhân quốc tế từ trước khi đến Việt Nam, tại bệnh viện và sau điều trị.

Thứ tư, tiêu chuẩn về thời gian và tính minh bạch. Thứ năm, tiêu chuẩn quốc tế (JCI hoặc tương đương). Thứ sáu, tiêu chuẩn về khả năng liên thông quốc tế, như hồ sơ song ngữ, chuẩn dữ liệu y tế, bảo mật dữ liệu và cơ chế phối hợp với bác sĩ nước sở tại.

TS.BS Vũ Trí Thanh đề xuất việc thành lập mạng lưới "Bệnh viện tham gia du lịch y tế", không cạnh tranh riêng lẻ mà phân vai theo thế mạnh, bao gồm các lĩnh vực tim mạch, ung bướu, sản, nhi, chỉnh hình, thần kinh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, nha khoa, thẩm mỹ.

Trong đó, có chương trình đầu tư trọng điểm cho những “bệnh viện hạt nhân”, tập trung vào hạ tầng, trang thiết bị, chuyển đổi số, chất lượng và nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.