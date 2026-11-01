Đồng nghiệp vô tình bóp cò, nam công nhân bị đinh xuyên cổ

Ngày 31/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk), bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam công nhân bị đinh bắn xuyên cổ trong lúc làm việc do đồng nghiệp vô tình bóp cò súng bắn đinh.

Chiếc đinh xuyên vào cổ của nam công nhân (Ảnh: Hòa Anh).

Trước đó, ngày 30/10, bệnh nhân 33 tuổi (trú tại Đắk Lắk) được đưa đến bệnh viện sau khi gặp tai nạn tại công trường. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng cổ sau bên phải có vết thương kích thước khoảng 1x1cm, đang rỉ máu.

Kết quả chụp CT cho thấy một dị vật kim loại xuyên qua nhiều lớp cơ vùng cổ, nằm giữa động mạch cảnh chung với tĩnh mạch cảnh trong bên phải.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm bởi dị vật có đầu nhọn, đâm sâu và nằm sát các mạch máu lớn. Vùng cổ còn tập trung nhiều cơ quan quan trọng như khí quản, thực quản và các dây thần kinh lớn nối từ não xuống cơ thể. Nếu không được xử trí kịp thời và chính xác, người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng.

Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ. Ê kíp phẫu thuật mạch máu - vi phẫu cũng được huy động để phối hợp xử trí.

Chiếc đinh được bác sĩ gắp ra khỏi cơ thể người đàn ông (Ảnh: Hòa Anh).

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định chiếc đinh nhọn đã xuyên qua mô mềm dưới da, nhiều lớp cơ vùng cổ và chọc thủng tĩnh mạch cảnh trong. Ê kíp đã khẩn trương lấy dị vật, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong, nhằm bảo tồn mạch máu và bảo đảm lưu thông tuần hoàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân có tiến triển tích cực. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống tốt, huyết động ổn định, vết mổ khô, vùng cổ không sưng nề và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Qua vụ việc, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh khuyến cáo người lao động cần cẩn trọng khi sử dụng súng bắn đinh trong thi công, xây dựng; tuyệt đối không hướng súng vào người khác và chỉ bóp cò khi đầu súng đã được đặt đúng vị trí cần thi công.

Bên cạnh đó, người lao động cần được hướng dẫn sử dụng thiết bị đúng quy trình và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ để tránh những tai nạn đáng tiếc.