Đồng Nai: Sốt xuất huyết Dengue tăng sớm dù chưa vào mùa cao điểm

Ca bệnh quanh năm, bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc

Nhiều người cho rằng sốt xuất huyết Dengue chỉ đáng lo khi vào mùa mưa. Nhưng thực tế bệnh vẫn hiện diện quanh năm và có thể gia tăng bất cứ lúc nào.

Tích lũy từ 14/12/2025 đến 18/4, cả nước đã ghi nhận 44.965 ca mắc sốt xuất huyết và 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 (24.924 ca mắc, 3 ca tử vong), số ca mắc tăng cao gấp 1,8 lần, đồng thời số ca tử vong tăng thêm 2 ca. Báo cáo tuần 15 (tính đến hết ngày 12/4) của Viện Pasteur TPHCM cho thấy khu vực miền Nam có khoảng 30.000 ca mắc và 5 trường hợp tử vong mặc dù chưa vào mùa cao điểm.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đồng Nai, trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 2.461 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó trẻ dưới 15 tuổi chiếm 45,14%. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc giảm 12,51%, tuy nhiên đã ghi nhận 3 ca tử vong, tăng 2 ca so với cùng kỳ, xảy ra tại Đồng Phú, Tân Phú và Nhơn Trạch. Toàn thành phố ghi nhận 870 ổ dịch, tăng 22,54% so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này phần nào phản ánh đặc thù của TP Đồng Nai - thành phố giáp ranh với TPHCM, có mạng lưới giao thông dày đặc, nhiều khu công nghiệp tập trung với mật độ dân cư cao, tạo điều kiện thuận lợi để virus Dengue lưu hành và lan rộng trong cộng đồng.

Nhóm đối tượng mắc bệnh cũng đang có sự thay đổi. Chia sẻ tại chương trình tọa đàm “Sức khỏe cho mọi người” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đồng Nai thực hiện vào tháng 4, BS.CKI. Cao Văn Dũng - Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đồng Nai cho biết sốt xuất huyết Dengue trước đây thường có xu hướng xảy ra ở nhóm đối tượng trẻ em dưới 15 tuổi.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, bệnh có xu hướng dịch chuyển sang nhóm người lớn trên 15 tuổi. Theo ghi nhận từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue có tỷ lệ cao rơi vào nhóm tuổi lao động 22-44 tuổi.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “Sức khỏe cho mọi người”, chủ đề “Đẩy lùi sốt xuất huyết Dengue ngay hôm nay - Hiểu nguy cơ, chủ động bảo vệ sức khoẻ" do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đồng Nai thực hiện, tháng 4 (Ảnh: BTC).

Điều đó đồng nghĩa, sốt xuất huyết Dengue không còn là căn bệnh chủ yếu của trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh, các đối tượng nguy cơ mắc cao như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hay người có sẵn bệnh nền (tim mạch, tiểu đường...) cần đặc biệt lưu tâm phòng bệnh.

Sốt xuất huyết Dengue thường khởi phát bằng những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm như sốt cao đột ngột, sốt liên tục, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, đau cơ, đau khớp... Nếu người bệnh chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu hoặc tự ý điều trị tại nhà, bệnh có thể diễn tiến nhanh chóng và khó lường. Sốt xuất huyết Dengue có thể dẫn đến các biến chứng nặng như sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng, suy đa tạng (tim, gan, thận, não), thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc nhận diện sớm dấu hiệu cảnh báo và chủ động phòng bệnh từ trước mùa dịch - thậm chí ngay trong mùa nắng vẫn là cách bảo vệ hiệu quả nhất.

Nguồn lây ẩn ngay trong không gian sống quen thuộc

Chia sẻ tại tọa đàm “Sức khỏe cho mọi người” nêu trên, TTƯT.ThS.BS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm xét nghiệm y sinh học lâm sàng và dịch vụ khoa học kỹ thuật Viện Pasteur TPHCM cho biết, muỗi vằn Aedes aegypti - tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue - là loài muỗi sống gần người. Chúng thường trú ẩn trong những góc tối, khuất trong nhà như gầm bàn, góc tường, nơi treo quần áo và hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối - những khung giờ mà nhiều người thường ít đề phòng.

Khác với suy nghĩ phổ biến, loài muỗi này không sinh sản ở nước bẩn mà thường đẻ trứng trong nước sạch tại các vật dụng quen thuộc xung quanh nhà như bình hoa, lu chứa nước, chân chạn bát, lốp xe cũ, hay các vật chứa nhỏ bị bỏ quên.

Do đó, việc dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, phát hiện và loại trừ những nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ lăng quăng và phòng ngừa muỗi là việc làm cần thiết để phòng ngừa nguy cơ sốt xuất huyết. Điều này đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng thực hiện từ mỗi cá nhân, gia đình và cả khu phố để đảm bảo hạn chế yếu tố nguy cơ.

Chính vì hiện diện ở những nơi quá quen thuộc, các ổ lăng quăng rất dễ bị bỏ sót nếu việc kiểm tra và vệ sinh không được thực hiện thường xuyên (Ảnh: Shutterstock).

"Nhà này làm mà 10 nhà khác không làm, hoặc 10 nhà làm mà sót một nhà không làm thì muỗi từ nhà đó vẫn bay qua những nhà khác. Thậm chí trong 10 nhà đều làm hết mà sót một ổ lăng quăng thôi nó cũng đã là nguy cơ cho cả khu phố", TTƯT.ThS.BS. Nguyễn Ngọc Anh Tuấn nhấn mạnh tại buổi tọa đàm.

Điều này cho thấy chỉ một hộ gia đình lơ là cũng có thể làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cho cả khu phố, nhất là ở khu vực đông dân cư và nhà trọ. Thực tế tại Đồng Nai cũng phản ánh rõ điều đó khi số ca mắc tăng ở 44/95 xã, phường, tập trung tại các địa bàn đông dân và đô thị hóa nhanh như Long Bình, Nhơn Trạch, Chơn Thành, Trấn Biên.

Chủ động phòng bệnh bất kể mùa nắng hay mưa

Theo các chuyên gia, để kiểm soát sốt xuất huyết Dengue hiệu quả, điều quan trọng nhất là duy trì thói quen phòng bệnh quanh năm, thay vì chỉ hành động khi dịch bùng phát.

Mỗi gia đình nên dành 5-10 phút mỗi tuần để kiểm tra, cọ rửa dụng cụ chứa nước, lật úp vật dụng không dùng, loại bỏ nước đọng và giữ môi trường sống sạch sẽ.

Bên cạnh đó, cần chủ động tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay và sử dụng biện pháp xua muỗi phù hợp.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết Dengue, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Ngoài các biện pháp kiểm soát muỗi truyền thống, các chuyên gia cho biết vaccine sốt xuất huyết Dengue đã được cấp phép tại Việt Nam và có thể hỗ trợ tạo miễn dịch chủ động, giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như biến chứng nặng.

Đừng đợi đến khi mưa đến hay khu phố xuất hiện hàng loạt ca mắc mới bắt đầu phòng bệnh. Với sốt xuất huyết Dengue, chủ động từ hôm nay là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh.