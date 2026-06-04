DKT Mekong mang hệ sinh thái chăm sóc phụ nữ toàn diện đến OGVFAP 2026

DKT Mekong cung ứng các giải pháp bảo vệ sức khỏe phụ nữ toàn diện (Ảnh: DKT Mekong).

Khép lại thành công sau hai ngày tổ chức (14-15/5), Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (OGVFAP 2026) đã hoàn thành vai trò nhịp cầu giao lưu học thuật đa quốc gia tại khu vực.

Sự kiện thu hút gần 3.000 giáo sư, bác sĩ và nhà nghiên cứu tham dự. Quy tụ hàng chục chuyên gia đầu ngành từ Anh, Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Argentina, Singapore…, hội nghị đã kiến tạo nên không gian giao thoa tri thức đa chiều và mang tính ứng dụng thực tiễn sâu rộng.

Trong bối cảnh y học hiện đại dịch chuyển hướng tới tối ưu hóa hiệu quả điều trị, OGVFAP 2026 đóng vai trò là bệ phóng cho các phát kiến đổi mới sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện triển khai tại Việt Nam. Đây không chỉ là nơi cập nhật các tiến bộ lâm sàng về y học, mà còn là hạt nhân định hình chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ.

Trong khuôn khổ hơn 80 báo cáo khoa học, workshop (buổi trao đổi) thực hành và symposium (hội nghị) chuyên đề, các chuyên gia đã tập trung thảo luận chuyên sâu vào các lĩnh vực mũi nhọn của sản phụ khoa hiện đại.

Hàng loạt chủ đề thời sự như y học và can thiệp bào thai, thai kỳ nguy cơ cao, siêu âm sản phụ khoa, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, nhau cài răng lược (PAS), hỗ trợ sinh sản, ung thư phụ khoa, nội tiết sinh sản và dự phòng biến chứng sản khoa đã được mổ xẻ dưới góc nhìn thực tiễn. Những giải pháp toàn diện này nhận được sự đồng thuận và phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn.

Với vai trò nhà tài trợ đồng hành cùng OGVFAP 2026, DKT Mekong cho thấy cam kết bền bỉ đối với sự phát triển của ngành sản phụ khoa. Việc tiếp sức cho hội nghị là tầm nhìn chiến lược của DKT Mekong nhằm thúc đẩy các giải pháp y tế dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời hỗ trợ cộng đồng y khoa tiếp cận với các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

DKT Mekong mang đến dòng sản phẩm vòng tránh thai (IUD) thế hệ mới (Ảnh: DKT Mekong).

Đến với sự kiện, DKT Mekong giới thiệu danh mục sản phẩm ưu việt, được thiết kế dựa trên các nghiên cứu lâm sàng khắt khe nhằm cải thiện lựa chọn sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Sản phẩm với công nghệ lõi bạc đảm bảo hiệu quả và độ an toàn cao (Ảnh: DKT Mekong).

Tâm điểm là dòng sản phẩm vòng tránh thai (IUD) thế hệ mới. Với đổi mới sáng tạo trong thiết kế hình học cùng công nghệ lõi bạc, sản phẩm đảm bảo tính hiệu quả và độ an toàn cao, giảm thiểu tác dụng phụ và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Đây được xem là giải pháp bảo vệ sức khỏe thể chất lâu dài cho phụ nữ.

Song song đó, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe sinh sản của DKT Mekong cũng ghi điểm nhờ tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bằng cách tích hợp các cải tiến về tính an toàn và hiệu quả, các giải pháp này giúp phụ nữ chủ động hơn trong hành trình làm mẹ. Thông điệp cốt lõi "Một thế giới - nơi mọi đứa trẻ đều được mong muốn, tình dục là sự thăng hoa, và con người được tự do" của DKT Mekong đã thiết lập một chuẩn mực mới trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.

DKT Mekong từ lâu đã trở thành cái tên bảo chứng cho các giải pháp kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản tại khu vực Mekong (Việt Nam, Laos, Cambodia). Nhiều thập kỷ qua, tổ chức cung cấp các giải pháp chất lượng cao, dễ tiếp cận với chi phí hợp lý cho cộng đồng.

Việc đồng hành cùng OGVFAP 2026 là nấc thang quan trọng phù hợp với các mục tiêu sức khỏe sinh sản rộng lớn hơn tại Đông Nam Á. Thông qua việc tài trợ, cũng như các hoạt động giáo dục chuyên gia y tế liên tục, DKT Mekong khẳng định cam kết nâng cao năng lực y tế nội tại của khu vực, hướng tới tương lai - nơi mọi phụ nữ đều được bảo vệ bằng những thành tựu y học tiên tiến.