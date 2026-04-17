Điều trị động kinh: Không chỉ là thuốc, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng

Sự kiện có sự tham dự của PGS.TS.BS Phan Việt Nga - Chủ tịch Hội Chống động kinh Việt Nam, GS. Lim Kheng Seang - đại diện Liên đoàn Quốc tế Chống Động kinh khu vực châu Á - châu Đại Dương (ILAE-AO), cùng 200 bác sĩ, chuyên gia thần kinh và dinh dưỡng đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị

Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ những cập nhật mới trong chẩn đoán cũng như các phương pháp điều trị động kinh hiện nay. Bên cạnh thuốc điều trị, các hướng tiếp cận không dùng thuốc tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng sinh ceton (keto).

Theo các báo cáo khoa học, chế độ ăn keto đã được ứng dụng trong điều trị động kinh hơn 100 năm, nhất là đối với bệnh nhân kháng thuốc. Phương pháp này được thiết kế với hàm lượng chất béo cao, protein vừa phải và rất ít carbohydrate, giúp cơ thể chuyển sang trạng thái sinh ceton (ketosis), từ đó tác động tích cực đến hoạt động điện học của não.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận, chế độ ăn keto có thể giúp giảm ít nhất 50% số cơn co giật ở một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân, trong đó có những trường hợp kiểm soát được cơn động kinh. Ở người trưởng thành, hiệu quả giảm cơn cũng được ghi nhận với tỷ lệ khác nhau tùy theo từng mô hình áp dụng (giảm ≥ 50% cơn co giật ở 22-70% người bệnh với chế độ keto cổ điển và 12-67% với chế độ ăn Atskin cải tiến - biến thể của chế độ ăn keto, thậm chí một số người bệnh hết cơn động kinh).

Dẫn các nghiên cứu về tình hình triển khai chế độ ăn keto của 40 bệnh nhi động kinh kháng thuốc tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Doãn Ngọc Ánh - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết bệnh viện ghi nhận 19,2% bệnh nhân hết cơn, 38,5% giảm 90-100% số cơn sau 12 tuần.

Linh hoạt trong thực hành điều trị

Các chuyên gia cho biết, chế độ ăn keto có thể được triển khai theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm xây dựng thực đơn từ thực phẩm tự nhiên, sử dụng các công thức dinh dưỡng chuyên biệt - thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền hoặc kết hợp cả hai. Việc lựa chọn hình thức phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý, dinh dưỡng cũng như khả năng tuân thủ của từng bệnh nhân.

Việc kết hợp giữa bữa ăn keto và các sản phẩm dinh dưỡng y học chuyên biệt có thể giúp đảm bảo đúng tỷ lệ dinh dưỡng theo yêu cầu điều trị, đồng thời giảm thiểu nguy cơ sai sót và cải thiện tính tuân thủ. Trên thị trường hiện nay có thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - hương vani dạng uống liền do Công ty Ajinomoto Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ.

Không chỉ góp phần kiểm soát cơn co giật, phương pháp này còn mở ra khả năng giảm liều thuốc hoặc hạn chế tác dụng phụ trong quá trình điều trị lâu dài, đóng góp vào cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và gia đình.

Tăng cường hỗ trợ từ dinh dưỡng y học

Song song với các tiến bộ chuyên môn, việc hỗ trợ người bệnh tiếp cận và duy trì chế độ ăn keto cũng được nhấn mạnh. Các chuyên gia cho rằng, để đạt hiệu quả, người bệnh cần được hướng dẫn bài bản và theo dõi chặt chẽ từ đội ngũ y tế.

Trong thực tế, việc xây dựng thực đơn phù hợp, dễ áp dụng và đảm bảo khẩu vị đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh duy trì chế độ ăn lâu dài. Hiểu được điều này, vừa qua, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển bộ thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỷ lệ keto mà vẫn ngon miệng.

Đây là tài liệu tham khảo quan trọng cho các bác sĩ điều trị, chuyên gia thần kình chuyên gia dinh dưỡng và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để có thể hình dung thực tế về chế độ ăn, đồng thời nắm được những bí quyết, công thức, giải pháp chuẩn bị bữa ăn, từ đó giúp bệnh nhân theo đuổi phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto một cách dễ dàng, tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, hiện nay Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc.

Việc mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng y học chuyên biệt thể hiện nỗ lực của Công ty Ajinomoto Việt Nam góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang triển khai nhiều sáng kiến đóng góp cho sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng, tiêu biểu như Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng Khoa học về Axit amin - AminoScience”.

