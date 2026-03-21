Đi viện như đi nghỉ dưỡng: Mô hình y tế tích hợp lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Bộ Y tế đang xây dựng đề án phát triển du lịch y tế, tập trung xây dựng các tổ hợp khám chữa bệnh kết hợp an dưỡng chất lượng cao nhằm giữ chân 40.000 người Việt ra nước ngoài điều trị mỗi năm và hút khách quốc tế.

Mô hình du lịch y tế kết hợp dịch vụ bệnh viện, khách sạn và nghỉ dưỡng sẽ được thí điểm tại 5 địa phương có thế mạnh du lịch là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa, theo đề án Bộ Y tế công bố gần đây.

Tiên phong trong xây dựng mô hình du lịch y tế, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 đi vào hoạt động tại Hưng Yên với định hướng tích hợp toàn bộ quá trình điều trị, phục hồi và an dưỡng trong cùng một không gian. Thay vì kết thúc hành trình ở phòng bệnh, người bệnh có thể tiếp tục giai đoạn hồi phục trong môi trường được thiết kế như khu nghỉ dưỡng.

Theo lãnh đạo bệnh viện, mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong nước, mà còn hướng tới thu hút người bệnh nước ngoài, trong bối cảnh tay nghề của bác sĩ Việt Nam giỏi kết hợp với dịch vụ tốt.

Theo đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh có thể tiếp cận một hệ sinh thái khép kín từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

Trang thiết bị hàng đầu, chăm sóc hướng tới cá thể hóa

GS.TS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 cho biết, hệ thống y tế chất lượng cao được bệnh viện đầu tư toàn diện.

Điểm nhấn là hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 3.0 thế hệ mới - được xem là một trong những thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới. Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, thời gian chụp có thể rút ngắn khoảng 45-75%. Đồng thời, hệ thống vận hành êm ái hơn, giảm đáng kể tiếng ồn. Khoang chụp rộng tới 70cm cũng góp phần giảm cảm giác chật hẹp, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tâm lý sợ không gian kín.

Thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tái tạo hình ảnh với độ sắc nét đến từng milimet, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, ung thư ngay từ giai đoạn đầu.

Trong các bệnh lý tim mạch, gan mật và ổ bụng, hệ thống cho phép ghi nhận hình ảnh chất lượng cao ngay cả khi người bệnh không thể nín thở hoặc khó phối hợp trong quá trình chụp. Nhờ đó, việc chẩn đoán vẫn đảm bảo độ chính xác, đồng thời giảm tỷ lệ phải chụp lại, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân nặng.

Bên cạnh MRI, bệnh viện còn đầu tư hệ thống CT 512 lát cắt của GE Healthcare (Mỹ) - thiết bị có tốc độ quét siêu nhanh, có thể chụp toàn thân chỉ trong khoảng 3 giây.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống này là giảm thiểu liều tia xạ nhưng vẫn đảm bảo độ phân giải cao, đặc biệt hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp - những bệnh lý vốn đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Hệ thống X-quang tiên tiến, tiêu biểu là máy Multix Impact Ortho, cho phép chụp chi tiết phổi, toàn trục cột sống và xương chi dưới. Nhờ chất lượng hình ảnh rõ nét, thiết bị hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện và theo dõi nhiều bệnh lý ở các chuyên khoa khác nhau.

Hệ thống nhũ ảnh MAMMOMAT Revelation kết hợp với máy siêu âm Invenia ABUS Prime được ví như “cặp mắt vàng” trong tầm soát ung thư vú. Ứng dụng AI và công nghệ hình ảnh hiện đại, bộ đôi này giúp phát hiện chính xác các tổn thương từ rất sớm, đồng thời giảm đau và khó chịu, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.

Hệ thống siêu âm 4D thế hệ mới với chức năng siêu âm màu 4D tổng quát và cao cấp, siêu âm chuyên sâu sản phụ khoa, siêu âm tim mạch 4D, siêu âm vú 3D tự động. Các hệ thống này cho phép khảo sát chi tiết cấu trúc và chức năng của cơ quan, hỗ trợ chẩn đoán nhanh, chính xác và không xâm lấn.

Hệ thống 4 phòng mổ tại Vinmec Ocean Park 2 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại cùng trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân. Khu phục hồi chức năng với hệ thống thiết bị hiện đại, hỗ trợ phục hồi vận động và chức năng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Theo GS-TS.Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc Vinmec Ocean Park 2, triết lý điều trị ở đây là cá thể hóa. Cùng một bệnh lý nhưng người cao tuổi sẽ khác, sản phụ sẽ khác, trẻ em sẽ khác, bởi trong y học hiện đại, điều trị chuẩn là cần thiết, nhưng nếu chỉ dựa vào phác đồ mà không xét đến bối cảnh sống, thể trạng, tâm lý và nhu cầu của từng nhóm người bệnh, thì phần chăm sóc rất dễ trở nên thiếu hụt.

Chuyển đổi mô hình từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Theo Bộ Y tế, y học toàn cầu đang dịch chuyển nhanh chóng, Việt Nam cũng đổi mới tư duy từ điều trị sang dự phòng, từ chăm sóc đại trà sang chăm sóc cá thể.

Cùng quan điểm này, GS.TS Đoàn Quốc Hưng đánh giá, nhiều người Việt Nam vẫn có thói quen, chỉ khi bị bệnh mới tìm đến bác sĩ. Tuy nhiên, mô hình này đang dần thay đổi sang chăm sóc y tế toàn diện, dự phòng bệnh, điều trị và phục hồi chức năng.

GS Hưng đánh giá, mô hình y tế tích hợp hướng tới việc giảm thiểu việc người bệnh phải đến trực tiếp bệnh viện. Thay vào đó là chăm sóc sức khỏe ngay từ nhà. Khi đó, họ không còn đơn thuần là “bệnh nhân” hay “khách hàng”, mà là người dân được cung cấp dịch vụ y tế tận nơi. Đây là một thay đổi rất lớn trong tư duy, hướng tới chăm sóc sức khỏe sớm và toàn diện, thay vì chỉ chữa bệnh khi đã có bệnh.

“Mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”, thiết lập chuẩn mực hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam”, GS Hưng chia sẻ.

Trong quá trình thay đổi mô hình từ điều trị sang phòng bệnh, GS Hưng đánh giá, vai trò của hệ thống bác sĩ gia đình là rất cần thiết. Người dân không đến thẳng bệnh viện mà được bác sĩ gia đình thăm khám, theo dõi, phân loại và chuyển tuyến khi cần thiết.

“Muốn giảm tải bệnh viện và chăm sóc sức khỏe hiệu quả, phải có hệ thống bác sĩ gia đình. Không thể đợi đến khi có bệnh mới vào viện”, ông nhấn mạnh.

Trong bức tranh chuyển dịch sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, y học gia đình được xem là một mảnh ghép quan trọng nhưng còn chưa phát triển tương xứng tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của mô hình này là không chỉ chăm sóc từng cá nhân, mà quản lý sức khỏe theo cả hộ gia đình.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dữ liệu sức khỏe cộng đồng cũng là nền tảng để triển khai y học gia đình. Khi có dữ liệu, hệ thống y tế có thể phân loại dân cư theo độ tuổi, nguy cơ bệnh tật và nhu cầu chăm sóc, từ đó phân bổ nguồn lực phù hợp. Đây là một hướng đi mà Vinmec Ocean Park 2 đang triển khai để giúp người dân được phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Vinmec Ocean Park 2 là đơn vị đầu tiên trong hệ thống triển khai mô hình “Bệnh viện cộng đồng”. Cùng với hai phòng khám tại Ocean Park 1 và Ocean Park 2, bệnh viện hình thành tổ hợp y tế Ocean City gắn bó với người dân, vận hành theo mô hình bác sĩ gia đình, tập trung vào chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị.

