Ngày 17/4, BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết vừa qua nơi này đã can thiệp thông tim thành công cho bệnh nhi P.N.T. (13 tuổi, ngụ xã Phú Giáo, TPHCM).

Đây là một trong những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh lý tim mạch trong đợt thăm khám sàng lọc miễn phí vừa qua của bệnh viện, nhân Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4).

Theo đó, cháu bé được đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đến kiểm tra và siêu âm tim tầm soát ngay tại địa phương. Qua kiểm tra, ThS.BSCKI Phan Đại Bằng phát hiện đây là trường hợp bệnh thông liên nhĩ lỗ lớn kèm suy dinh dưỡng nặng.

Cháu bé được ghi nhận có lỗ thông liên nhĩ kích thước lớn (Ảnh: BV).

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho hay bé thường ăn kém và viêm phổi tái lại nhiều lần. Sau khi tầm soát, các bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn và khuyến khích người nhà đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để được can thiệp điều trị.

Nhận thấy bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, khoa Tim mạch đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí, kịp thời cứu chữa cho bệnh nhi.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định đây là trường hợp thông liên nhĩ phức tạp, với kích thước lỗ thông rất lớn và rìa mỏng, gây khó khăn cho can thiệp thông tim. Bệnh nhi đã được hội chẩn và chuẩn bị các phương án điều trị tốt nhất, để can thiệp thành công mà không cần phải phẫu thuật mổ tim hở phức tạp.

Bên cạnh đó, bé còn được thăm khám và điều trị bệnh viêm mũi họng cấp, sâu răng và vấn đề suy dinh dưỡng.

BSCKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 nhấn mạnh, dị tật tim bẩm sinh chiếm tỷ lệ khá cao (0,8-1%), trong khi Phú Giáo là xã có vị trí cách xa trung tâm thành phố và còn nhiều hạn chế. Do đó, việc tổ chức thăm khám bệnh lý này vào ngày 5/4 tại Phú Giáo là vô cùng cần thiết.

BSCKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (bìa trái) trực tiếp theo dõi việc tầm soát tim mạch cho trẻ (Ảnh: BV).

Tiếp nối thành công của chương trình trước đó, ngày 17/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp với các phường Tân Hưng, Long Trường và An Phú Đông tổ chức khám tầm soát tim bẩm sinh, tư vấn suy dinh dưỡng - béo phì cho hơn 1.000 trẻ.

Các y bác sĩ đã lần lượt tiếp nhận, đánh giá dinh dưỡng, siêu âm tầm soát tim mạch, khám tổng quát cho trẻ em. Qua chương trình, những trường hợp phát hiện các bệnh lý tim mạch, dinh dưỡng đã được y bác sĩ thông tin ngay đến phụ huynh và nhà trường, kịp thời đưa ra hướng điều trị.

Ngoài Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM cũng triển khai đồng loạt hoạt động khám sức khỏe tại 168 điểm thuộc trạm y tế phường, xã, đặc khu và các khu vực phù hợp trên địa bàn, nhằm bảo đảm phục vụ người dân thuận tiện, kịp thời.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tham gia khám sức khỏe cho người dân tại 3 phường Gia Định, Tân Sơn Nhì và Bình Quới ngày 17/4 (Ảnh: BV).

Hoạt động này có sự tham gia của 104 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện bộ ngành và cơ sở y tế ngoài công lập, được phân công hỗ trợ chuyên môn trực tiếp cho tuyến y tế cơ sở.

Các thầy thuốc sẽ tập trung vào sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và một số bệnh lý chuyên khoa thường gặp như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh hô hấp, sức khỏe tâm thần, răng miệng, dinh dưỡng… phù hợp với từng nhóm đối tượng.