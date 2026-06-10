Đi bộ có giúp giảm axit uric?

Tại sao tập thể dục lại quan trọng khi bạn bị axit uric cao?

Axit uric là chất thải được tạo ra khi cơ thể phân hủy các chất hóa học gọi là purin trong thức ăn, đồ uống. Hầu hết axit uric hòa tan trong máu, đi qua thận và thoát ra ngoài qua nước tiểu. Tăng axit uric máu xảy ra nếu có quá nhiều axit uric trong cơ thể.

Tăng axit uric máu khiến axit uric kết tụ lại thành các tinh thể sắc nhọn. Các tinh thể này có thể lắng đọng trong khớp, từ đó gây ra bệnh gút, một dạng viêm khớp gây đau đớn. Chúng cũng có thể tích tụ trong thận và hình thành sỏi thận.

Đi bộ thường xuyên có thể giúp giảm axit uric (Ảnh: Istock).

Bạn có thể không nhận thấy mình bị tăng axit uric, đặc biệt là nếu nồng độ axit uric chỉ tăng nhẹ. Nhưng theo thời gian, sự tích tụ axit uric trong máu có thể dẫn đến đau và các triệu chứng khác. Nó cũng có thể gây tổn thương khắp cơ thể.

Nồng độ axit uric cao không được điều trị cuối cùng có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn ở xương, khớp, gân, dây chằng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa nồng độ axit uric cao và các tình trạng sức khỏe khác, bao gồm bệnh thận, bệnh tim, huyết áp cao, bệnh tiểu đường, bệnh gan nhiễm mỡ, hội chứng chuyển hóa.

Theo Healthline, ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, tập thể dục thường được khuyến nghị cho những người bị axit uric cao. Nó không chỉ làm giảm nồng độ axit uric trong máu mà một số nghiên cứu còn cho thấy tập thể dục thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ 4-6 năm ở những người có nồng độ axit uric cao.

Lý do vì tăng cân, béo phì làm tăng nồng độ axit uric, nên việc khắc phục những vấn đề này cũng sẽ làm giảm nguy cơ bùng phát bệnh gút cấp tính. Hơn nữa, tập thể dục đã được chứng minh là làm giảm viêm.

Bên cạnh đó, tập ​​thể dục cũng làm giảm kháng insulin, yếu tố làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh gút. Điều này kết hợp với chế độ ăn ít calo đã được chứng minh là những biện pháp can thiệp không dùng thuốc hiệu quả nhất để giảm các triệu chứng bệnh gút.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cho thấy những người bị gút tập thể dục thường xuyên ít có khả năng phát triển các cục tophi, hay các khớp có hình dạng phồng lên do sự tích tụ tinh thể axit uric.

Người bị axit uric cao có nên đi bộ?

Các bài tập tác động đến hệ tim mạch là lựa chọn tốt nhất để kiểm soát nồng độ axit uric và giúp kiểm soát cân nặng. Ví dụ về các loại bài tập này bao gồm đi bộ, đạp xe, bơi lội.

Theo Times of Inida, đi bộ không chỉ là hoạt động đốt cháy calo, nó còn là một cách thiết lập lại quá trình trao đổi chất. Đi bộ thường xuyên cải thiện lưu thông máu, giúp thận lọc axit uric dư thừa hiệu quả hơn. Nó cũng làm giảm kháng insulin, mà nghiên cứu cho thấy có liên quan chặt chẽ đến sự tích tụ axit uric.

Một bài đi bộ nhanh 10 phút, nếu được thực hiện đều đặn, giúp cơ thể loại bỏ chất thải chuyển hóa nhanh hơn đồng thời giảm viêm quanh các khớp.

Bài tập 10 phút giúp giảm axit uric

Chuỗi bài tập ngắn này kết hợp các chuyển động aerobic nhẹ nhàng với hơi thở có ý thức và kích hoạt sức mạnh nhẹ. Nó dễ thực hiện và không cần thiết bị hoặc phòng tập thể dục.

Phút 1-2: Khởi động nhẹ nhàng bằng cách đi bộ

Bắt đầu với việc đi bộ chậm rãi, tập trung vào hơi thở đều đặn. Điều này đánh thức các cơ và chuẩn bị các khớp cho chuyển động.

Phút 3-5: Đi bộ nhanh và chú ý tư thế

Tăng tốc độ nhẹ nhàng, đủ để tăng nhịp tim nhưng không gây khó thở. Giữ thẳng lưng và vung tay tự do. Động tác này kích thích tuần hoàn thận.

Phút 6-7: Bước và giãn cơ

Giảm tốc độ. Sau mỗi vài bước, vươn một tay lên trên, xoay nhẹ thân người. Động tác xoay nhẹ nhàng này giúp thư giãn vùng lưng dưới, đồng thời hỗ trợ cân bằng dịch trong cơ thể.

Phút 8-9: Nâng gót chân và ngồi xổm nhẹ

Đứng yên và thực hiện 10-12 lần nâng gót chân, sau đó là 5 lần ngồi xổm nhẹ. Những động tác này kích hoạt cơ bắp chân, cải thiện tuần hoàn tĩnh mạch, hỗ trợ loại bỏ độc tố.

Phút 10: Đi bộ chậm kèm hít thở sâu

Kết thúc bằng một bài đi bộ thư giãn, hít thở sâu và thở ra chậm. Hít thở sâu giúp trao đổi oxy tốt hơn, giảm viêm, căng thẳng.