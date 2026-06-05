Suốt 5 năm qua, anh S. (36 tuổi, quốc tịch nước ngoài) vẫn nghĩ tiếng ngáy vang mỗi đêm của mình chỉ là biểu hiện của sự mệt mỏi sau ngày làm việc dài. Anh cho rằng việc bản thân thừa cân, tăng huyết áp hay ngủ ngáy là điều hết sức bình thường.

Biến cố lúc nửa đêm

Mới đây, anh S. nhập Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) trong tình trạng toàn thân phù nề, môi tím tái, tinh thần lơ mơ và hơi thở đứt quãng, chỉ số oxy trong máu (SpO2) xuống dưới mức 85%. Kết quả chụp CT cho thấy anh rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, tổn thương phổi.

Ngay lập tức, anh được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức tích cực (ICU). Các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy hoàn toàn để giành giật lại từng nhịp thở.

Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm (Ảnh minh họa: BV).

Sau khi bệnh nhân được cấp cứu qua cơn nguy kịch và cai máy thở thành công, các bác sĩ đã tiến hành đo đa ký giấc ngủ - một kỹ thuật chuyên sâu giúp "giải mã" tiếng ngáy và các bất thường hô hấp - để tìm nguyên nhân gốc rễ.

Kết quả ghi nhận bệnh nhân mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ nặng, với chỉ số ngưng thở (AHI) của bệnh nhân lên tới 104 lần/giờ.

Điều này đồng nghĩa cứ chưa đầy 1 phút, anh lại bị ngưng thở một lần. Có những thời điểm, lượng oxy trong máu bệnh nhân tụt sâu còn 51%, chạm mốc nguy hiểm. Đường thở vùng họng bệnh nhân bị chèn ép hoàn toàn bởi khối amidan quá phát, và phần màn hầu, lưỡi gà sa thấp như "chiếc cửa sập", đóng kín lối đi của oxy.

"Nếu không phẫu thuật triệt để khơi thông đường thở, người bệnh khó có cơ hội cai máy, thậm chí nguy cơ đột quỵ hoặc ngừng tim ngay trên giường bệnh rất cao", ThS.BSCKII Lê Nhật Vinh, phụ trách khoa Liên chuyên khoa chia sẻ.

Trận chiến "3 trong 1" giải phóng đường thở

Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được đưa ra. Sau khi nâng đỡ thể trạng của anh S. ổn định, ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật "3 trong 1" chỉnh hình đường thở trên.

Bằng sự chuẩn xác và hỗ trợ của công nghệ Coblator (sóng plasma nhiệt độ thấp), bác sĩ Lê Nhật Vinh đã khéo léo cắt bỏ hai khối amidan khổng lồ, thu gọn mô lưỡi gà phì đại, đồng thời chỉnh hình màn hầu và làm gọn vùng đáy lưỡi dưới sự hỗ trợ của camera nội soi.

Từng milimet đường thở bị tắc nghẽn suốt 5 năm qua của người bệnh lần lượt được giải phóng, mở ra lối đi thông thoáng cho dòng khí lưu thông.

ThS.BSCKII Lê Nhật Vinh cùng ê-kíp trong ca phẫu thuật (Ảnh: BV).

Năm ngày sau ca phẫu thuật phức tạp, phòng bệnh không còn những tiếng thở dốc nghẹn ngào, khi người đàn ông tỉnh dậy, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nửa thập kỷ, anh có lại một giấc ngủ sâu đúng nghĩa, không còn những cơn ngột ngạt giữa đêm. Anh đã có thể tự thở, ăn uống đồ lỏng và đi lại bình thường.

Sau hơn 2 tuần điều trị kiên trì, người đàn ông ngoại quốc được xuất viện trở về nước, khép lại hành trình "vượt cửa tử" đầy ngoạn mục tại Việt Nam. Trước khi chia tay các bác sĩ, anh xúc động chia sẻ bản thân như được sinh ra thêm một lần nữa.

Câu chuyện của anh S. không chỉ là một ca bệnh được điều trị thành công, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người: Đằng sau tiếng ngáy to, những cơn hụt hơi ban đêm rất có thể là một lưỡi hái tử thần đang rình rập.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, nguy cơ suy hô hấp hay tử vong do ngưng thở khi ngủ thường diễn tiến âm thầm và nghiêm trọng hơn trên các bệnh lý nền như tăng huyết áp, béo phì, tim mạch hay rối loạn chuyển hóa. Những bệnh lý này hoàn toàn có thể phát hiện sớm, qua việc khám tổng quát tầm soát định kỳ.