Đề xuất hơn 400 xét nghiệm, chụp chiếu có thể được dùng lại khi chuyển viện

Dự thảo thông tư quy định về danh mục các xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng, điều kiện sử dụng kết quả cận lâm sàng liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến.

Danh mục dự kiến gồm hơn 400 xét nghiệm hóa sinh, huyết học - truyền máu, vi sinh - ký sinh trùng và điện quang (bao gồm kết quả và dữ liệu hình ảnh).

Trước đó, năm 2017, Bộ Y tế đã ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, dự thảo mới mở rộng và cụ thể hóa đáng kể phạm vi liên thông, đặc biệt ngoài xét nghiệm còn có cả chẩn đoán hình ảnh như X-quang, CT, MRI...

(Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo dự thảo, thời gian sử dụng kết quả khi liên thông đối với kết quả xét nghiệm được tính từ thời điểm lấy mẫu bệnh phẩm, đối với kết quả điện quang được tính từ thời điểm thực hiện kỹ thuật.

Nguyên tắc được đưa ra là ưu tiên sử dụng kết quả dịch vụ cận lâm sàng đã có, còn giá trị sử dụng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nhằm hạn chế chỉ định thực hiện lại để giảm thời gian, chi phí, tránh can thiệp không cần thiết đối với người bệnh.

Bác sĩ là người quyết định việc sử dụng hoặc chỉ định thực hiện lại kết quả cận lâm sàng liên thông và chịu trách nhiệm về quyết định.

Ngoài ra, theo đề xuất, kết quả cận lâm sàng sử dụng để liên thông được thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng đã được cấp giấy phép hoạt động, tuân thủ theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế đã ban hành và bảo đảm chất lượng, tính chính xác, độ tin cậy, kịp thời.

Kết quả phải có đầy đủ thông tin nhận dạng người bệnh, thời gian lấy mẫu, người lấy mẫu, thời gian thực hiện và người ký thực hiện. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng kết quả cận lâm sàng liên thông theo danh mục, khi đáp ứng yêu cầu chuyên môn

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định thời gian sử dụng kết quả tối đa đối với một số xét nghiệm như axit uric là 168 giờ, urê máu là 24 giờ và HbA1c là 60 ngày.

Theo thống kê của Bộ Y tế, chi phí cho xét nghiệm và cận lâm sàng năm vừa qua tại Việt Nam chiếm hơn 19% tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tương đương gần 30.000 tỷ đồng. Do vậy, bài toán đặt ra là cần quản lý, sử dụng hiệu quả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, nhằm tối ưu hoá hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí.

Việc liên thông, tái sử dụng kết quả xét nghiệm y học mang lại ý nghĩa vô cùng quan trọng và lợi ích to lớn.

Đối với người bệnh, việc này giúp giảm chi phí khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, công sức, giảm phiền hà, mệt mỏi (đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, người bệnh nặng hoặc người phải di chuyển xa), và giảm quá tải bệnh viện.

Ngoài ra, hoạt động trên còn giúp tiết kiệm chi phí của quỹ BHYT.