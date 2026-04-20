Dây thìa canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đông - Tây y kết hợp trong điều trị tiểu đường hiện đại

Tiểu đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính, nếu không được kiểm soát tốt, đường huyết cao sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, thận, mắt và hệ thần kinh.

Trong điều trị, Tây y giữ vai trò nền tảng với các nhóm thuốc có cơ chế tác động rõ ràng như: sulfonylurea kích thích tụy tiết insulin, metformin giảm tân tạo glucose tại gan, hay các nhóm mới như ức chế SGLT2 và đồng vận GLP-1 giúp kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, do bệnh cần điều trị lâu dài, việc sử dụng thuốc kéo dài có thể đi kèm một số nguy cơ như hạ đường huyết hoặc ảnh hưởng chức năng gan, thận.

Ở góc độ y học cổ truyền, tiểu đường (chứng tiêu khát) được nhìn nhận là hệ quả của mất cân bằng cơ thể, liên quan đến âm hư, táo nhiệt và rối loạn chức năng tạng phủ. Các dược liệu Đông y vì vậy không chỉ cải thiện triệu chứng mà còn hỗ trợ điều hòa chuyển hóa và nâng cao thể trạng.

Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy các hợp chất sinh học trong dược liệu như polyphenol, flavonoid, saponin… có thể tác động đa đích: cải thiện độ nhạy insulin, giảm stress oxy hóa, điều hòa lipid và phản ứng viêm.

Hiện nay, xu hướng kết hợp Đông - Tây y trong điều trị tiểu đường cũng được khuyến khích, nhằm tối ưu hiệu quả điều trị toàn diện. Sự phối hợp này mang lại lợi ích nổi bật: giúp kiểm soát đường huyết nhanh nhưng vẫn duy trì ổn định lâu dài; hỗ trợ giảm liều hoặc hạn chế tác dụng phụ của thuốc Tây; tác động đồng thời lên nhiều cơ chế bệnh sinh như đề kháng insulin, stress oxy hóa và viêm mạn tính; đồng thời cải thiện thể trạng, chức năng tạng phủ và chất lượng sống.

Tuy nhiên, người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ trong việc kết hợp Đông - Tây y trong điều trị tiểu đường và phải tuân thủ liệu trình điều trị được bác sĩ chỉ định.

Dây thìa canh - Từ thảo dược nghìn năm đến "khắc tinh" tiểu đường dưới ánh sáng khoa học

Trong số các dược liệu Đông y, dây thìa canh nổi bật như một điểm sáng với lịch sử hơn 2.000 năm tại Ấn Độ để chữa bệnh tiểu đường. Ngày nay, giá trị của loại thảo dược này đã được khẳng định thông qua hàng loạt công trình nghiên cứu quốc tế.

Cải thiện dung nạp Glucose và HbA1c: Nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food (2020) cho thấy dây thìa canh giúp giảm đường huyết sau ăn và chỉ số HbA1c.

Phục hồi chức năng tuyến tụy: Công trình của Al-Romaiyan và cộng sự (Đại học Hull, Anh) xác nhận dây thìa canh có khả năng kích thích tiết insulin và cải thiện chức năng tế bào beta của tụy.

Kiểm soát mỡ máu: Nghiên cứu của Devangan và cộng sự (2021) ghi nhận dây thìa canh giúp cải thiện lipid máu.

Không đứng ngoài dòng chảy của khoa học thế giới, các nhà khoa học Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng tầm giá trị dây thìa canh trong nước.

Cột mốc đầu tiên là vào năm 2006, PGS.TS Trần Văn Ơn - Trường Đại học Dược Hà Nội đã chứng minh tác dụng của dây thìa canh trong đề tài cấp Bộ, mở ra hướng chuẩn hóa và ứng dụng dược liệu. Tiếp đó, công trình hợp tác giữa TS Hoàng Minh Châu cùng các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đã phân lập được 9 hợp chất saponin mới từ dây thìa canh Việt Nam.

Đề tài cấp Bộ do TS Hoàng Minh Châu chủ trì với tên gọi: “Xác định thành phần hoạt tính chính có tác dụng hạ đường huyết để xây dựng quy trình chiết xuất cao giàu hoạt chất từ dây thìa canh và nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và tác dụng của sản phẩm Diabetna” tiếp tục làm rõ cơ chế tác dụng của dược liệu.

Nghiên cứu xác định Conduritol A là hoạt chất chính có khả năng ức chế hấp thu glucose và hỗ trợ hạ đường huyết, đồng thời xây dựng quy trình chiết xuất chuẩn hóa, nâng cao hàm lượng hoạt chất.

Diabetna: Giải pháp hỗ trợ kiểm soát đường huyết từ dây thìa canh chuẩn hóa

Được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp Bộ về dây thìa canh, đồng thời là kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế, Diabetna đã khẳng định vị thế là bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu người bệnh tiểu đường trong 19 năm qua.

Sản phẩm sở hữu những lợi thế về chất lượng và độ an toàn:

Được chiết xuất từ dây thìa canh chuẩn GACP - WHO, đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao, an toàn.

Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng.

Được cấp phép lưu hành, các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng và người bệnh tin dùng.

Để đạt hiệu quả tối ưu, người bệnh nên kiên trì sử dụng các sản phẩm từ dây thìa canh chuẩn hóa trong ít nhất 2-3 tháng, kết hợp với chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý. Trước khi sử dụng, người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ.

