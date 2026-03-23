Ông T. (50 tuổi) tìm đến bệnh viện cầu cứu sau gần một năm chịu đựng tình trạng đau tinh hoàn âm ỉ hai bên kèm theo tiểu rắt.

Theo bệnh sử, ông từng đi khám tại cơ sở y tế địa phương, nhưng nghĩ chỉ là bệnh nhẹ nên đã tự ý ngưng điều trị. Theo thời gian, vùng bìu bắt đầu sưng rõ hơn và bệnh nhân tự sờ được khối cứng, đồng thời việc đi lại, sinh hoạt trở nên khó chịu hơn.

Gần đây, qua lời giới thiệu của người quen, người đàn ông quyết định đi kiểm tra lại. Kết quả thăm khám khiến chính người bệnh bất ngờ, khi bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiết niệu phát hiện nhiều khối u ở cả hai bên mào tinh hoàn.

Cụ thể, tinh hoàn bên trái có 3 khối nhỏ kích thước 0,5-1cm, trong khi bên phải có hai khối lớn hơn gấp 2-3 lần. Với tình trạng này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ngay sau đó.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Quá trình bóc tách, ê-kíp ghi nhận bên trong các khối u có chất dạng bã đậu màu vàng nhạt. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc lao mào tinh hoàn, một bệnh lý hiếm gặp và dễ bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào triệu chứng ban đầu.

Hậu phẫu, người bệnh được điều trị kết hợp thuốc kháng lao theo phác đồ tấn công. Sau 7 ngày theo dõi và điều trị, tình trạng người đàn ông đã ổn định, được xuất viện và hẹn tái khám để tiếp tục theo dõi.

Theo BSCKI Lê Nguyễn Phú, Khoa Ngoại tiết niệu, lao hệ sinh dục nam không phải là bệnh phổ biến, thường xuất hiện ở nam giới trong độ tuổi lao động. Trong đó, mào tinh hoàn là vị trí dễ bị ảnh hưởng nhất. Bệnh có thể hình thành từ ổ lao tiềm ẩn hoặc lây lan qua đường máu, bạch huyết, thậm chí đi ngược từ đường tiết niệu.

Đáng chú ý, biểu hiện của bệnh thường không quá rầm rộ. Người bệnh có thể chỉ thấy sưng bìu, đau nhẹ kéo dài, đôi khi kèm tràn dịch hoặc dày da bìu. Chính vì vậy, nhiều trường hợp dễ nhầm lẫn với tình trạng viêm thông thường và điều trị không dứt điểm.

Các khối u được lấy ra khỏi vùng kín bệnh nhân sau ca phẫu thuật (Ảnh: BV).

Nếu phát hiện hoặc can thiệp muộn, các u hạt trong biểu mô mào tinh hoàn sẽ gây ra viêm mãn tính, dẫn đến xơ hẹp và tắc nghẽn lòng ống dẫn tinh. Khi bệnh tiến triển, các u hạt hoại tử bã đậu lớn lên, dẫn đến mào tinh hoàn bị sần sùi. Các u hạt có thể dính vào da bên ngoài, gây loét da bìu.

Nếu gặp biến chứng nặng, bệnh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của nam giới.

Hiện nay, các phương pháp chính điều trị lao mào tinh hoàn gồm nội khoa (sử dụng thuốc kháng lao phác đồ 6 tháng với 2 tháng tấn công và 4 tháng duy trì); phẫu thuật cắt bỏ lao sinh dục, gồm cắt mào tinh hoàn đơn thuần hoặc cắt toàn bộ tinh hoàn và mào tinh, trong các trường hợp nặng không đáp ứng điều trị nội khoa.

Cũng theo bác sĩ Phú, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, lao có thể tái phát với tỷ lệ 2-6% ở thể lao phổi; 6,3-22% ở bệnh nhân lao đường tiết niệu sinh dục, ngay cả sau 12 tháng điều trị.

Đối với tất cả bệnh nhân lao tái phát, cần nỗ lực hơn nữa trong phân lập vi khuẩn để xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc, cũng như kiên trì theo dõi lâu dài sau khi hoàn thành điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu tình trạng viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn tái đi tái lại nhiều lần, dùng kháng sinh nhưng không cải thiện, người dân cần nghĩ đến những nguyên nhân ít gặp hơn như lao hoặc u tân sinh. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng hướng sẽ giúp tránh được những biến chứng đáng tiếc về sau.