Đau họng dai dẳng 6 năm, người phụ nữ bất ngờ phát hiện bệnh hiếm khi đi khám

6 năm ngại nói chuyện vì cơn đau nhói họng

Những cơn đau xuất hiện từ khoảng 6 năm trước với cảm giác như hóc xương cá, đau nhói một bên họng và lan xuống vùng cổ, khiến bà T.D (62 tuổi, Phú Thọ) phải hạn chế nói chuyện trong thời gian dài. Trước đó, bà từng thăm khám nhiều nơi nhưng chủ yếu được chẩn đoán viêm họng, viêm amidan hoặc nghi ngờ trào ngược dạ dày. Dù đã điều trị nội khoa kéo dài, các triệu chứng không thuyên giảm, thậm chí ngày càng tăng về mức độ.

Tình trạng đã kéo dài nhiều năm không đáp ứng điều trị nên khi đến BV ĐK Hồng Ngọc, bà D được chỉ định kiểm tra chuyên sâu. Trực tiếp thăm khám ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu - cổ, BVĐK Hồng Ngọc đánh giá: “Qua thăm khám lâm sàng, tôi nhận thấy đây không đơn thuần là tình trạng viêm amidan thông thường. Các biểu hiện lâm sàng gợi ý nhiều đến một bệnh lý hiếm gặp là dài xương mỏm trâm. Do đó, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT 3D) để đánh giá chính xác cấu trúc giải phẫu và xác định nguyên nhân”.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang nhận định đây là dấu hiệu của bệnh lý dài mỏm trâm (Ảnh: BVCC).

Không nằm ngoài dự đoán, kết quả chụp cắt lớp vi tính của người bệnh cho thấy xương mỏm trâm hai bên dài tới hơn 5cm, gần gấp đôi so với mức bình thường chỉ 2-3cm. Sự kéo dài bất thường này đã gây chèn ép vùng họng, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cơn đau nhói kéo dài suốt nhiều năm.

Xương mỏm trâm hai bên của cô D qua hình chụp CT 3D (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, mỏm trâm là một cấu trúc xương nhỏ, đóng vai trò nâng đỡ và liên kết các cấu trúc vùng họng - cổ. Khi mỏm trâm phát triển quá dài hoặc bị cốt hóa, cấu trúc này có thể chèn ép vào dây thần kinh và mô mềm xung quanh, từ đó gây ra các triệu chứng đau kéo dài, đặc biệt đau tăng lên khi người bệnh nói chuyện hoặc thực hiện các cử động vùng đầu - cổ.

Phẫu thuật cắt bỏ mỏm trâm 5cm - cắt cơn đau họng nhiều năm

Sau khi xác định nguyên nhân, bà D được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ phần xương mỏm trâm bất thường qua đường miệng. Đây là phương pháp điều trị tối ưu, giúp loại bỏ triệt để nguyên nhân gây đau, đồng thời không để lại sẹo ngoài da, đảm bảo tính thẩm mỹ vùng cổ cho người bệnh.

Phẫu thuật cắt bỏ mỏm trâm dài qua đường miệng (Ảnh: BVCC).

“Đây là ca phẫu thuật có độ phức tạp cao bởi mỏm trâm nằm sâu dưới vùng amidan, được bao phủ bởi các cơ siết họng và nằm gần nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng như mạch máu lớn và dây thần kinh”, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang cho biết.

Theo đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác chính xác, thực hiện cắt amidan trước, sau đó tỉ mỉ bóc tách các lớp cơ siết họng để bộ lộ rõ cấu trúc mỏm trâm cần xử lý. Chỉ cần một thao tác không chuẩn xác hoặc thiếu kinh nghiệm, nguy cơ tổn thương mạch máu lớn có thể xảy ra, dẫn đến biến chứng chảy máu nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của bà D ổn định, không còn triệu chứng đau họng khi nói chuyện, được xuất viện chỉ sau 2 ngày và hồi phục tốt.

Bà D vui mừng khi chấm dứt cơn đau họng nhiều năm (Ảnh: BVCC).

“Sau khi phẫu thuật, tôi nói chuyện không còn cảm giác đau họng, tinh thần cũng thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều”, bà D chia sẻ trong lần tái khám sau 1 tuần phẫu thuật.

Trường hợp của bà D là ca bệnh điển hình cho thấy không phải mọi cơn đau họng đều xuất phát từ các bệnh lý tai mũi họng thông thường. Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, dài mỏm trâm là bệnh lý hiếm gặp, triệu chứng dễ nhầm lẫn, khiến nhiều trường hợp bị chẩn đoán sai, điều trị nội khoa kéo dài nhưng không đạt hiệu quả. Khi xuất hiện tình trạng đau kéo dài, không đáp ứng điều trị, người bệnh cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám.

Việc chẩn đoán chính xác đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp CT 3D nhằm đánh giá đầy đủ cấu trúc và chiều dài mỏm trâm.