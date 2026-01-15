Dấu hiệu “tưởng bình thường” khiến thai phụ sốc nhiễm khuẩn nguy kịch

Vừa qua, Bệnh viện An Bình đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp thai phụ mang thai 13,5 tuần tuổi bị sốc nhiễm khuẩn nặng xuất phát từ đường tiết niệu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Thai phụ được theo dõi tại khoa Sản, Bệnh viện An Bình (Ảnh: BV).

Bệnh nhân Đ.U. (35 tuổi) mang thai lần thứ tư, được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, mệt mỏi, sốt cao, vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc, đau bụng dữ dội kèm tụt huyết áp.

Tại thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán chị U. có tình trạng sốc nhiễm khuẩn chưa rõ ổ nhiễm. Thai phụ sau đó được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để hồi sức bằng truyền dịch, sử dụng kháng sinh phổ rộng và thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và bảo đảm tưới máu các cơ quan.

Khai thác bệnh sử, 3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng tiểu gắt, tiểu lắt nhắt nhưng chủ quan không đi khám.

Hình ảnh siêu âm cho thấy hai thận bệnh nhân bị trướng nước. Các bác sĩ đã xác định được ổ nhiễm khuẩn xuất phát từ đường tiết niệu và nhanh chóng hội chẩn với khoa Ngoại niệu để đưa ra phương án can thiệp kịp thời. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do nhiễm trùng tiểu trên, giãn niệu quản và ứ nước 2 thận, sau đó được chuyển mổ cấp cứu.

Các bác sĩ đánh giá ca mổ có nhiều khó khăn do bệnh nhân đang mang thai hơn 13 tuần, mọi quyết định về phương pháp gây mê và kỹ thuật phẫu thuật đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến thai nhi.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ ghi nhận miệng niệu quản hai bên bị hẹp, trong bể thận có nước tiểu đục và lợn cợn, cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã diễn tiến nặng. Nhờ việc dẫn lưu kịp thời ổ nhiễm mà tình trạng sốc của bệnh nhân được kiểm soát.

Sau can thiệp và 2 ngày điều trị tích cực, thai phụ dần ổn định, các chỉ số nhiễm trùng giảm rõ rệt. Bệnh nhân được mời khám chuyên khoa Sản để đánh giá tình trạng thai nhi mỗi ngày, kết quả cho thấy thai phát triển bình thường.

Đến ngày thứ ba, chị được chuyển lên khoa Sản để tiếp tục theo dõi và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BSCKII Hứa Trương Thiện, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, phụ nữ mang thai rất dễ mắc các bệnh lý đường tiết niệu. Điều này là do sự thay đổi về giải phẫu và nội tiết trong thai kỳ, khi tử cung và thai nhi lớn dần gây chèn ép lên đường tiểu. Trong khi đó, nồng độ progesterone tăng cao làm giãn cơ trơn niệu quản và giảm nhu động, từ đó làm chậm dòng chảy nước tiểu và dễ gây ứ nước thận.

Nếu tình trạng ứ đọng nước tiểu kéo dài không được phát hiện sớm, vi khuẩn sẽ phát triển và gây nhiễm trùng, có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Đây là những biến chứng rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi với nguy cơ tử vong cao.

"Một điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu như tiểu lắt nhắt, tiểu gắt hoặc hơi khó chịu vùng bụng dưới rất dễ bị nhầm lẫn với thay đổi sinh lý khi mang thai, khiến nhiều thai phụ chủ quan và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất", bác sĩ chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu nhiều lần kèm sốt, đau lưng hoặc mệt mỏi nên đi khám ngay tại cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, qua đó bảo vệ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.