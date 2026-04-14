Đau chân 10 năm không khám, người đàn ông suýt mất hai chân vì tắc mạch máu

Ông N.V.P (70 tuổi, Thái Nguyên) cho biết tình trạng đau hai chân đã kéo dài suốt 10 năm. Cơn đau thường xuất hiện khi đi lại và giảm khi nghỉ, vì vậy ông cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi tác nên không đi khám.

Chỉ đến khi cơn đau tăng dần, xuất hiện liên tục trong vài tháng gần đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và kèm theo hoại tử ngón chân, ông mới nhập viện kiểm tra.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kết quả chụp mạch cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đoạn cuối động mạch chủ bụng, đây là vị trí phân nhánh cấp máu xuống hai chi dưới, đoạn tắc kéo dài xuống đến gần động mạch đùi chung hai bên.

Điều này đồng nghĩa với việc dòng máu nuôi hai chân gần như bị “chặn đứng” trong thời gian dài, gây thiếu máu chi nghiêm trọng và dẫn đến hoại tử.

Hình ảnh ghi nhận động mạch chủ bụng bị tắc cụt hoàn toàn (Ảnh: BVCC).

Ngoài chi dưới, tình trạng xơ vữa còn xuất hiện ở nhiều hệ mạch khác như động mạch cảnh và mạch vành, cho thấy bệnh đã âm thầm tiến triển trong thời gian dài.

“Đây là ca bệnh mạch máu nặng và hiếm gặp, với tổn thương tắc mạch lan tỏa nhiều hệ mạch. Việc nhập viện muộn khi đã xuất hiện hoại tử khiến ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp, làm tăng đáng kể nguy cơ mất chi nếu không được can thiệp kịp thời”, ThS.BS.Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, chia sẻ.

Giải bài toán mạch máu phức tạp bằng chiến lược can thiệp hai giai đoạn, hạn chế xâm lấn

Với những trường hợp tắc kéo dài tại vị trí phân chia từ động mạch chủ xuống hai động mạch chậu như ông P, phẫu thuật bắc cầu nối thường được cân nhắc nhằm tái lập lưu thông máu.

Tuy nhiên, ở bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý tim mạch đi kèm, đây vẫn là phương án tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao và đòi hỏi thời gian hồi phục dài.

Vì vậy, bài toán đặt ra cho ê-kíp can thiệp tim mạch BVĐK Hồng Ngọc không đơn thuần chỉ là tái thông mạch máu mà còn phải lựa chọn được phương án điều trị vừa hiệu quả, vừa an toàn, đồng thời giữ lại tối đa cơ hội bảo tồn chân cho người bệnh.

Ê- kíp lựa chọn chiến lược can thiệp ít xâm lấn theo hai giai đoạn (Ảnh: BVCC).

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp đã lựa chọn chiến lược can thiệp nội mạch ít xâm lấn theo hai giai đoạn thay vì đồng thời xử lý cùng lúc cả hai bên chân.

Theo bác sĩ Công, với tổn thương dài và phức tạp, can thiệp một lần có thể làm tăng nguy cơ thất bại và biến chứng do phải sử dụng lượng lớn thuốc cản quang. Chia hai giai đoạn giúp kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả điều trị.

Ở giai đoạn đầu, ê-kíp tiến hành đặt stent tái thông mạch máu nuôi chân trái nhằm ưu tiên bảo tồn chi. Can thiệp thành công giúp cải thiện rõ tình trạng tưới máu, giảm đau, vùng chân tổn thương dần hồng hào trở lại và tình trạng hoại tử được kiểm soát. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa và chuẩn bị cho lần can thiệp tiếp theo.

Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được can thiệp bên còn lại. Kết quả chụp mạch cho thấy hệ mạch hai bên được tái thông, lưu lượng máu xuống chi được khôi phục, giúp bệnh nhân dần hồi phục khả năng vận động và sinh hoạt bình thường.

Ê-kíp thành công tái thông đoạn mạch bị tắc cho bệnh nhân P (Ảnh: BVCC).

“Giá như tôi đi khám sớm hơn thì đã không để bệnh nặng như vậy. Nhờ các bác sĩ Hồng Ngọc, giờ tôi có thể đi lại bình thường, ăn ngủ cũng tốt hơn rất nhiều”, bệnh nhân P chia sẻ.

Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi chặt chẽ và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp kiểm soát yếu tố nguy cơ và điều chỉnh lối sống. Việc quản lý điều trị được triển khai liên tục từ trước - trong - sau can thiệp, giúp nâng cao hiệu quả và giảm nguy cơ tái hẹp.

Bệnh nhân P cải thiện tốt các triệu chứng sau can thiệp (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Công, những cơn đau chân xuất hiện khi đi lại rồi giảm khi nghỉ không nên chủ quan, bởi đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý mạch máu. Trường hợp trên cho thấy việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo những người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc bệnh tim mạch nên thăm khám định kỳ để có thể phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.