Đau bụng dữ dội, thai phụ phát hiện u nang buồng trứng xoắn khi thai đã lớn

Đau bụng dữ dội khi đang mang thai 21 tuần

Khoảng 1 giờ trước khi nhập viện, chị N.T.T (SN 1986) bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội vùng hố chậu trái lan ra sau lưng kèm buồn nôn và nôn. Cơn đau tăng nhanh khiến thai phụ vô cùng lo lắng.

Thai kỳ của chị trước đó hoàn toàn ổn định. Các lần khám thai đều cho kết quả tốt, thai nhi phát triển bình thường. Các xét nghiệm sàng lọc trước sinh thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ khoa Phụ sản, Thu Cúc TCI nhanh chóng thăm khám và bằng kinh nghiệm nhiều năm xử trí các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Khoa Phụ sản, Trưởng đơn nguyên Khám của Thu Cúc TCI nhận định rằng đây không phải cơn đau bụng thông thường ở thai phụ. Các chỉ định cận lâm sàng khẩn cấp được thực hiện.

Phát hiện u nang buồng trứng xoắn khi thai đã lớn

Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi phát triển tương đương 21 tuần tuổi trong buồng tử cung, đồng thời phát hiện nang buồng trứng trái kèm dấu hiệu giãn tĩnh mạch buồng trứng và giãn đài bể thận - niệu quản trái.

Sau hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chẩn đoán: u nang buồng trứng trái xoắn trên nền thai 21 tuần.

Hình ảnh u nang buồng trứng xoắn đã chuyển tím trên màn hình nội soi (Ảnh: TCI).

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hiền, xoắn u nang buồng trứng là biến chứng cấp cứu phụ khoa nguy hiểm, đặc biệt ở phụ nữ mang thai. Khi khối u bị xoắn, nguồn máu nuôi buồng trứng có thể bị cắt đứt, dẫn đến hoại tử buồng trứng, tăng nguy cơ nhiễm trùng, ảnh hưởng trực tiếp đến thai kỳ.

“Điều khiến ca mổ trở nên thách thức hơn là thai nhi đã bước sang tuần thứ 21, tử cung phát triển to nên phẫu trường rất hạn chế quan sát. Để thực hiện phẫu thuật cần sự khéo léo để tránh ảnh hưởng tới thai nhi, mà vẫn xử lý tốt nhất cho tình trạng bệnh lý của người mẹ”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Phẫu thuật nội soi kịp thời, bảo toàn thai kỳ cho thai phụ

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, ê-kíp Phụ sản Thu Cúc TCI quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi tháo xoắn và bóc u nang buồng trứng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tử cung tương đương thai 21 tuần. Buồng trứng trái có khối u nang kích thước khoảng 6x4cm bị xoắn 2 vòng và đã tím tái do thiếu máu nuôi.

Ê-kíp nhanh chóng tiến hành tháo xoắn, bóc tách khối u nang, cầm máu cẩn thận và bảo tồn tối đa tổ chức lành. Toàn bộ bệnh phẩm được gửi giải phẫu bệnh để đánh giá chuyên sâu.

Ca phẫu thuật nội soi của chị T. đã diễn ra thuận lợi, người bệnh hồi phục nhanh (Ảnh TCI).

Theo đánh giá chuyên môn, phẫu thuật nội soi trên thai phụ ở tuổi thai lớn luôn đòi hỏi phải có kinh nghiệm cao trong xử trí nội soi. Không gian thao tác trong ổ bụng bị thu hẹp bởi tử cung đang phát triển, đồng thời mọi can thiệp đều phải hạn chế tối đa nguy cơ tác động tới thai nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng trong mổ. Thai nhi an toàn, khỏe mạnh sau can thiệp.

Cảnh báo những cơn đau bụng bất thường khi mang thai

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Khoa Phụ sản, Trưởng đơn nguyên Khám của Thu Cúc TCI, đau bụng trong thai kỳ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu đau dữ dội, đau tăng dần, đau lệch một bên bụng hoặc kèm buồn nôn, nôn, choáng váng… thai phụ cần tới cơ sở y tế ngay để được thăm khám.

Đặc biệt, các bệnh lý như xoắn u nang buồng trứng, dọa sảy thai, nhau bong non, viêm ruột thừa hay các biến chứng tiết niệu đều có thể biểu hiện bằng triệu chứng đau bụng và cần được chẩn đoán phân biệt sớm.

Thai phụ nên đi khám sớm nếu nhận thấy những cơn đau bụng bất thường trong thai kỳ (Ảnh: TCI).

Các bác sĩ khuyến cáo, việc tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc cố chịu đựng các cơn đau tại nhà có thể khiến bệnh diễn tiến nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ hoại tử buồng trứng, nhiễm trùng ổ bụng, dọa sảy thai hoặc sinh non, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và khiến việc can thiệp điều trị trở nên phức tạp hơn.

Do đó, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ đầy đủ tại cơ sở y tế có chuyên khoa Sản chất lượng cao để được theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ, đồng thời phát hiện sớm các bất thường phụ khoa tiềm ẩn.

Thu Cúc TCI hiện là địa chỉ được nhiều mẹ bầu lựa chọn nhờ quy tụ đội ngũ bác sĩ Sản phụ khoa giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng khả năng xử trí hiệu quả nhiều ca thai kỳ nguy cơ cao.