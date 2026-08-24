Đau bụng âm ỉ, đi khám phát hiện mảnh xương cá găm trong ổ bụng đã 6 tháng

Ngày 24/8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị mảnh xương cá xuyên thủng ống tiêu hóa, "đi lạc" vào ổ bụng và gây ổ viêm sau khoảng 6 tháng.

Người bệnh là N.T.G. (69 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài nhiều ngày. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện một dị vật trong ổ bụng, kèm phản ứng viêm xung quanh.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp bác sĩ đã gắp ra một mảnh xương cá sắc nhọn nằm sâu giữa các quai ruột.

Đáng chú ý, bệnh nhân cho biết từng bị hóc xương cá cách đây 5-6 tháng nhưng nghĩ rằng dị vật đã tự trôi đi sau khi cảm giác vướng ở cổ họng không còn.

Mảnh xương cá găm trong ổ bụng bệnh nhân 6 tháng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, xương cá thường mỏng, dẻo và sắc nhọn. Khi trôi xuống đường tiêu hóa, mảnh xương có thể cắm vào thành ruột, dần dần đâm thủng và chui vào ổ bụng mà không gây triệu chứng rầm rộ ngay tức thì.

Sau một thời gian, tại vị trí dị vật có thể hình thành ổ áp-xe, viêm dính hoặc nhiễm trùng ổ bụng. Đây là những biến chứng có thể xuất hiện muộn, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn nếu người bệnh không nhớ hoặc không thông báo tiền sử hóc dị vật.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý những dấu hiệu bất thường như đau bụng âm ỉ kéo dài hoặc đau từng cơn không rõ nguyên nhân; sốt nhẹ, mệt mỏi, sụt cân; đầy bụng, chướng bụng, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa. Đau chói khu trú tại một điểm cố định trên thành bụng cũng là dấu hiệu cần được thăm khám.

Đặc biệt, khi bị hóc xương, người dân không nên áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Việc nuốt một nắm cơm lớn, bánh mì cứng hoặc chuối với mục đích "đè" xương trôi xuống có thể vô tình khiến xương cắm sâu hơn, đồng thời làm rách niêm mạc thực quản hoặc dạ dày.

Người dân cũng không nên dùng tay tự móc họng để lấy xương, bởi thao tác này có thể gây tổn thương niêm mạc và làm dị vật di chuyển, mắc sâu hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt cẩn trọng khi ăn các món cá nấu nguyên con. Người cao tuổi và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được lưu ý hơn khi ăn cá do nguy cơ hóc xương.

Khi nghi ngờ bị hóc xương hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, đau bụng sau bữa ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và nội soi kiểm tra khi cần thiết.

Trong trường hợp đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh cũng nên chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử từng hóc dị vật. Thông tin này có thể giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm các biến chứng do dị vật gây ra.

Trường hợp của bệnh nhân N.T.G. là lời cảnh báo rằng một mảnh xương cá nhỏ, dù cảm giác vướng mắc đã biến mất, vẫn có thể tồn tại trong đường tiêu hóa, xuyên thủng thành ruột và gây biến chứng nguy hiểm sau nhiều tháng.

Ảnh: Thảo Phương