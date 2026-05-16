Đau âm ỉ khi chơi pickleball, nhiều người bị viêm gân kéo dài

Cơn đau âm ỉ phía sau những giờ chơi thể thao cường độ cao

Pickleball là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới trong vài năm trở lại đây, thu hút hàng triệu người tham gia nhờ yếu tố kết nối cộng đồng và mức độ vận động vừa phải. Tuy nhiên các nghiên cứu mới cho thấy, người chơi pickleball đối mặt với nguy cơ chấn thương khi chơi không đúng kỹ thuật.

Một nghiên cứu quốc gia ở Hoa Kỳ với gần 1.800 người chơi pickleball cho thấy gần 70% người tham gia gặp ít nhất một chấn thương trong vòng 12 tháng, trong đó hơn 40% phải ngừng chơi ít nhất một ngày vì chấn thương và khoảng 18% trải qua cảm giác đau kéo dài ở khuỷu tay hoặc cẳng tay. Những chấn thương này chủ yếu là do sử dụng quá sức và lặp lại các động tác giống nhau lâu ngày.

ThS.BSNT Nguyễn Thanh Kim Huệ, chuyên gia Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết những người chơi các môn như Pickleball hay cầu lông thường thực hiện liên tục các động tác đánh bóng và đỡ bóng bằng tay thuận.

BS Kim Huệ cho biết, tình trạng viêm điểm bám gân do chơi pickleball rất phổ biến (Ảnh: Thành Đông).

Chính sự lặp lại này gây quá tải lên vị trí điểm bám gân ở lồi cầu ngoài khuỷu tay. Triệu chứng ban đầu thường rất nhẹ, chỉ là cảm giác âm ỉ hoặc khó chịu khi cầm vợt nên nhiều người dễ bỏ qua.

Tuy nhiên nếu tiếp tục chơi mà không điều chỉnh cường độ hay kỹ thuật, tổn thương có thể tiến triển thành viêm gân mạn tính, khiến việc vận động trở nên khó khăn và kéo dài thời gian phục hồi.

Phòng ngừa tái phát và bảo vệ khuỷu tay khi quay lại sân

Sau khi trải qua những triệu chứng đau khuỷu tay kéo dài, nhiều người chơi pickleball tìm đến các phương pháp phục hồi hiện đại. Trong đó, huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) là kỹ thuật được nhiều vận động viên và người chơi nghiệp dư quan tâm.

Phương pháp này sử dụng máu tự thân của người bệnh, ly tâm để lấy lượng tiểu cầu cao gấp nhiều lần bình thường, rồi tiêm trực tiếp vào vị trí tổn thương nhằm kích thích quá trình lành gân và giảm viêm.

Theo BS Kim Huệ, phương pháp này có thể hỗ trợ phục hồi sau khi bác sĩ đã xác định rõ nguyên nhân là viêm hoặc tổn thương gân. Tuy nhiên, bước chẩn đoán vẫn giữ vai trò quan trọng nhất để loại trừ các bệnh lý nền về khớp khác và đánh giá xem gân đã tiến triển đến giai đoạn thoái hóa hay chưa.

Một sai lầm phổ biến là nhiều người quay trở lại sân ngay khi cơn đau giảm, dẫn đến vùng gân chưa kịp hồi phục phải chịu áp lực mới, dễ tái phát hoặc làm tổn thương nặng hơn.

Chuyên gia khuyến cáo rằng sau khi thực hiện thủ thuật tiêm PRP, người bệnh nên dành khoảng 3-4 tuần để khu vực tổn thương ổn định và hết đau hoàn toàn trước khi vận động trở lại.

Nếu cầm vợt quá chặt và chơi trong thời gian dài, người chơi pickleball có thể sẽ gặp tình trạng đau khuỷu tay (Ảnh: Getty).

Để duy trì đam mê mà không làm tổn hại cơ thể, người chơi cần thay đổi tư duy từ chữa trị sang phòng ngừa tái phát. Viêm gân có thể quay trở lại nếu vẫn giữ thói quen vận động quá mức hoặc kỹ thuật sai. Khi quay lại sân, nên bắt đầu với cường độ nhẹ và tăng dần dần, thay vì lao vào các trận đấu mạnh ngay từ buổi đầu.

“Việc khởi động kỹ trước khi chơi giúp làm nóng các cơ và khớp, phân bổ lực đều hơn trong mỗi cú đánh, giảm áp lực tập trung lên một vị trí cố định. Kết hợp với việc duy trì kỹ thuật đúng, các bài tập bổ trợ cho cơ tay và khớp khuỷu tay sẽ giúp bảo vệ hệ xương khớp lâu dài, đồng thời giảm nguy cơ chấn thương tái phát”, BS Kim Huệ nhấn mạnh.