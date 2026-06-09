Đang ở trong nhà, người đàn ông bị xe tải lùi chèn vỡ thận

Đêm 29/5, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận anh H.V.N. (30 tuổi) trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau một vụ tai nạn hiếm gặp.

Theo thông tin từ người bệnh, khi đang đứng trong khu vực nhà ở, anh bất ngờ bị một xe tải lùi chèn qua người. Sau tai nạn, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng đau dữ dội vùng ngực, lưng và khung chậu, cơ thể suy kiệt nhanh chóng.

Bệnh nhân được lực lượng cấp cứu 115 sơ cứu tại chỗ, truyền dịch, giảm đau rồi chuyển khẩn cấp đến bệnh viện.

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh vật vã, kích thích, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu. Nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương nặng với nguy cơ tử vong rất cao, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở nhiều cơ quan.

Tại ổ bụng, người bệnh bị chấn thương gan độ III, vỡ thận trái độ V kèm đụng dập cuống mạch thận và tràn máu ổ bụng.

Vùng khung chậu ghi nhận gãy ngành ngồi mu hai bên, gãy cánh chậu trái, gãy cánh trái xương cùng và toác khớp cùng chậu trái.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy các mỏm ngang bên phải từ đốt sống thắt lưng L1 đến L4 và gãy xương sườn XI bên trái do chấn thương ngực kín.

Trước tình trạng nguy kịch, một ê-kíp đa chuyên khoa được huy động khẩn cấp. Các bác sĩ quyết định cắt bỏ thận trái bị vỡ nát, nội soi ổ bụng để thám sát và cầm máu, đồng thời xử trí các tổn thương vùng khung chậu và cột sống.

Ca phẫu thuật do TS.BS Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trực tiếp chỉ đạo. Song song với quá trình phẫu thuật, đội ngũ gây mê hồi sức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, truyền máu, bù dịch và kiểm soát huyết động liên tục.

Sau gần 3 giờ căng thẳng, ca mổ thành công, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Bệnh nhân sau đó được chuyển tới Đơn nguyên Hồi sức Ngoại để tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ áp dụng phương pháp giảm đau PCA nhằm kiểm soát đau sau mổ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi.

Đến nay, sau 10 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã ổn định. Bệnh nhân có thể tự ăn uống, sinh hoạt, vận động nhẹ nhàng và kiểm soát đại tiểu tiện. Dự kiến người bệnh sẽ được xuất viện trong thời gian gần nhất.

Các bác sĩ cho biết, với những trường hợp đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động, "thời gian vàng" từ hiện trường đến bệnh viện có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cứu sống người bệnh.

Việc sơ cứu đúng cách, vận chuyển kịp thời cùng sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng lâu dài.