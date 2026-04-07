Da như tổ ong sau khi tiêm loại chất được quảng cáo cải lão hoàn đồng

Tần suất bác sĩ tiếp nhận các trường hợp giữa đêm nhập viện vì suy giảm thị lực, bít tắc mạch máu... sau những mũi tiêm được quảng cáo có công dụng làm đẹp cấp tốc không hề hiếm ở các khoa cấp cứu.

TS.BS Phạm Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tạo Hình & Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - người đã tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều trường hợp như trên cho biết, xuất phát từ nhu cầu muốn làm đẹp nhanh với mức giá rẻ, nhiều người đã chấp nhận sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ như tiêm filler, botox ở các spa, thẩm mỹ viện khi chưa có sự tìm hiểu kỹ càng.

"Họ không ngờ rằng những mũi tiêm từ tay các kỹ thuật viên không qua đào tạo y khoa lại chính là con đường để chất làm đầy tràn vào mạch máu và tạo cơ hội để nhiều vi khuẩn nguy hại xâm nhập vào cơ thể", BS Minh chia sẻ.