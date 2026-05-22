Da liễu thẩm mỹ Việt Nam tiệm cận công nghệ cao thế giới

Phát biểu tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 diễn ra ngày 21-23/5 tại Mũi Né, do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức, PGS.TS Lê Hữu Doanh cho biết, những năm qua, ngành Da liễu Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, tiệm cận với trình độ của các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Tại sự kiện chuyên môn thường niên lớn nhất của ngành da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam, nhiều nội dung khoa học tập trung vào các xu hướng mới như đa liệu pháp và cá thể hóa điều trị. Nhiều báo cáo cập nhật các tiến bộ trong chống lão hóa da, tái cấu trúc da, cũng như ứng dụng các công nghệ hiện đại như laser, HA và botox trong điều trị và thẩm mỹ da.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: N.D).

Theo PGS Doanh, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu và thực hành.

Với định hướng tăng cường yếu tố thực hành và ứng dụng, hội nghị tạo cơ hội để các bác sĩ, chuyên gia trong nước tiếp cận các công nghệ mới, trao đổi chuyên môn và hội nhập với xu hướng phát triển của ngành da liễu thẩm mỹ thế giới.

"Chúng tôi hướng tới việc cập nhật các tiến bộ dựa trên bằng chứng lâm sàng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng điều trị và thẩm mỹ da tại Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Năm nay, hội nghị có sự tham gia của 1.500 đại biểu là các y bác sĩ chuyên ngành da liễu, có 22 phiên khoa học và hơn 80 báo cáo chuyên sâu, trong đó có 7 báo cáo quốc tế từ các chuyên gia đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hệ thống y tế công lập của tỉnh hiện nay có 50 đơn vị, trong đó có 14 bệnh viện, 27 Trung tâm Y tế khu vực, với tổng số hơn 9.000 cán bộ y tế.

Bà Duyên cho rằng, da liễu thẩm mỹ hiện nay là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vẻ đẹp toàn diện cho người dân.

PGS Doanh chia sẻ, trước xu hướng thẩm mỹ "đẹp như chính mình", người tiêu dùng không còn muốn "biến đổi" hoàn toàn mà chỉ mong muốn cải thiện nhẹ nhàng, giữ lại nét riêng, ứng dụng các công nghệ cá thể hóa trong điều trị thẩm mỹ là xu hướng tất yếu, với các giá trị từ khoa học, an toàn, hiệu quả và xâm lấn tối thiểu luôn là ưu tiên hàng đầu được lựa chọn.

Hội nghị quy tụ 1.500 chuyên gia, bác sĩ da liễu thẩm mỹ (Ảnh: Hương Hương).

"Chúng tôi hướng dẫn đội ngũ bác sĩ ưu tiên các phương pháp điều trị nhẹ giúp cải thiện da từ từ nhưng bền vững. Đồng thời, bác sĩ phải tư vấn để khách hàng hiểu rằng làm đẹp cần gắn liền với lối sống lành mạnh, dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần khoa học. Can thiệp thẩm mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ", PGS Doanh chia sẻ.

Chuyên gia này cũng cảnh báo, các phương pháp hiện đại dù ít xâm lấn vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng khôn lường như: nhiễm trùng, tắc mạch, tăng sắc tố nếu không đúng kỹ thuật.

"Vì thế, việc thăm khám, điều trị và can thiệp thẩm mỹ, dù là ít xâm lấn nhất, bắt buộc phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu được đào tạo bài bản và cấp phép hành nghề. Người dân khi đi làm đẹp cần tìm hiểu kỹ, chỉ làm ở các bệnh viện, phòng khám được cấp phép, với bác sĩ được đào tạo hành nghề", PGS Doanh khuyến cáo.

Bên cạnh đó, mọi vật tư, máy móc (laser, filler, botox) liên quan đến làm đẹp đều phải qua kiểm định nghiêm ngặt; quy trình can thiệp, xử lý nguy cơ tai biến đều được chuẩn hóa theo quy định của Bộ Y tế.