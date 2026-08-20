Cứu người đàn ông bị đứt gần lìa cả hai chân sau tai nạn lao động

Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết vừa cấp cứu, phẫu thuật cho nam bệnh nhân 59 tuổi bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Một ngày trước, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng bàn chân phải gần đứt lìa, vùng cổ chân trái cũng bị thương tổn gần đứt lìa. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc quan trọng ở cả hai chi dưới.

Hai ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho nạn nhân (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa).

Trước tình trạng khẩn cấp của bệnh nhân, bệnh viện huy động các ê-kíp chuyên môn. Hai ê-kíp phẫu thuật thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình phối hợp đồng thời để xử trí tổn thương ở cả hai chân.

Các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, khâu nối gân, nối mạch máu và thần kinh, qua đó phục hồi các cấu trúc bị tổn thương và tái lập tuần hoàn cho hai chi.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, các tổn thương chính được xử trí, tuần hoàn hai chi được tái lập, tạo điều kiện để bảo tồn chi và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với những trường hợp đứt hoặc gần đứt lìa chi thể, việc tái lập tuần hoàn và bảo tồn chi mới chỉ là bước đầu. Người bệnh cần tiếp tục được theo dõi sát tình trạng tưới máu, vết thương, nguy cơ nhiễm trùng, quá trình liền xương cũng như khả năng phục hồi của gân và thần kinh.

Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được phục hồi chức năng từng bước, tùy thuộc vào diễn biến tổn thương, nhằm bảo tồn tối đa chức năng hai chi dưới.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, với các trường hợp đứt hoặc gần đứt lìa chi thể, thời gian cấp cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sơ cứu đúng cách, kiểm soát chảy máu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất có thể giúp tăng cơ hội bảo tồn chi.