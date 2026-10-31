Cứu nam sinh 16 tuổi bị răng người khác cắm vào não sau tai nạn ở Tây Ninh

Trưa 31/10, Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho em N.V.H. (16 tuổi, ngụ xã Tân Long) bị chấn thương sọ não hở trong một vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 19h ngày 26/10, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã. Trên vùng trán phải của nạn nhân có vết thương rách da đầu dài khoảng 5cm.

Hai chiếc răng cắm sâu vào não của nam sinh (Ảnh: N.H.).

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ xương sọ vùng trán - đỉnh phải, có 2 dị vật nằm trong và ngoài hộp sọ. Xung quanh đường đi của dị vật là vùng dập não diện rộng, kèm máu tụ dưới màng cứng.

Người nhà cho biết H. gặp tai nạn khi va chạm trực diện với một xe máy khác. Cú va chạm mạnh khiến một chiếc răng hàm trên của người khác đâm xuyên qua xương sọ, cắm sâu khoảng 4cm vào nhu mô não của nam sinh. Một chiếc răng hàm khác văng ra, nằm sát mặt ngoài hộp sọ.

Trước tình trạng chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Ngoại Chấn thương phẫu thuật cứu nạn nhân ngay trong đêm.

Hai chiếc răng được bác sĩ lấy ra khỏi đầu nạn nhân (Ảnh: N.H.).

Các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật, loại bỏ những mảnh xương vỡ, làm sạch vết thương, kiểm soát vùng chảy máu và khâu phục hồi màng cứng nhằm hạn chế nguy cơ rò dịch não tủy, nhiễm trùng nội sọ.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn của ca phẫu thuật là dị vật có nguồn gốc từ khoang miệng người khác, nơi chứa nhiều vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng não và viêm màng não.

Đến ngày 30/10, sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn và chức năng thần kinh cải thiện tốt. Tổn thương sọ não được xử lý, chưa ghi nhận tình trạng chảy máu tiến triển.