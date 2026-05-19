Cứu cô gái ở TPHCM nuốt 6 mảnh dao lam vào bụng

Ngày 19/5, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (phường Lái Thiêu), cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống một nữ bệnh nhân nuốt nhiều mảnh dao lam sắc nhọn.

Các lưỡi lam được bác sĩ lấy ra từ bụng của cô gái 18 tuổi (Ảnh: TTYT khu vực Thuận An).

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ cô gái bị viêm ruột thừa cấp.

Tuy nhiên, qua chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dị vật kim loại sắc nhọn. Sau đó, bệnh nhân khai đã nuốt dao lam trước khoảng 24 giờ trước.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở đại tràng và lấy ra 6 mảnh dao lam sắc nhọn.

Ca phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật khẩn cấp, các mảnh dao lam có thể gây thủng ruột, xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng lan rộng, dẫn đến sốc nhiễm trùng và nguy cơ tử vong cao.