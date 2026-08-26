Cử tri TPHCM đề nghị hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri TPHCM được chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hiện nay, có những loại thuốc đặc trị chi phí rất cao, phải mua ngoài danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc người bệnh phải tự chi trả hoàn toàn, khiến nhiều trường hợp không đủ khả năng tiếp tục điều trị.

Vì vậy, cử tri TPHCM kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện chính sách BHYT theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng thời, xem xét nâng mức hưởng BHYT lên 100% đối với nhóm đối tượng khó khăn đặc thù này và có cơ chế hỗ trợ từ 50% đến 70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Nhiều thuốc điều trị ung thư có chi phí rất cao, tạo gánh nặng lớn cho người bệnh và gia đình (Ảnh minh họa: N.P).

Theo Bộ Y tế, hiện nay người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT lũy kế trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tương đương 15.180.000 đồng, được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Theo đó, người mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khi đáp ứng điều kiện trên sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và không phải tiếp tục cùng chi trả trong năm tài chính đó.

Chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính đối với người phải điều trị dài ngày, chi phí lớn.

Về cơ chế hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng bảo hiểm y tế.

Nhiều thuốc điều trị ung thư đã được quỹ BHYT thanh toán theo các tỷ lệ 30%, 50%, 60%, 70%, 80% hoặc 100%, tùy từng thuốc cụ thể. Danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại.

Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc ghi trong danh mục.

Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao.

Đồng thời xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của quỹ. Một số thuốc hiện có trong danh mục cũng sẽ được xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.