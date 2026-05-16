Cụ ông 91 tuổi đi từ 5h để khám sàng lọc sức khỏe

Sáng 16/5, tại xã Minh Châu (Nghệ An), tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh đây là năm đầu tiên ngành y tế triển khai Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là Luật Phòng bệnh (2025) và các Nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chương trình này. Bên cạnh đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh, Bộ trưởng kỳ vọng chương trình tại Nghệ An sẽ trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội.

Nghệ An triển khai chiến dịch khám sức khỏe cho người dân (Video: Hoàng Lam).

Hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch, nhiều địa phương trong tỉnh cũng triển khai công tác khám, sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Chiến dịch hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó đặc biệt ưu tiên người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe.

Được thông báo trước về chương trình khám sức khỏe miễn phí, cụ Trịnh Hữu Độ (91 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) dậy sớm, đi từ 5h để đến Trạm y tế xã chờ đến giờ đăng ký khám. Ông Độ được kiểm tra huyết áp, tiểu đường, khám mắt, siêu âm.... Dù quy trình khám nhiều bước nhưng sự chuyên nghiệp và thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ y bác sĩ nên chỉ mất khoảng 30 phút, cụ ông đã nắm được thông tin cơ bản về sức khỏe.

Nhân sự, thiết bị hiện đại của các bệnh viện tuyến tỉnh được huy động về các địa phương để triển khai chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt này.

Người dân lắng nghe nhân viên y tế tư vấn về sức khỏe sau thăm khám ban đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Trạm y tế xã Hưng Nguyên, tỉ lệ người dân có kết quả kiểm tra tiểu đường qua đường máu mao mạch vượt ngưỡng khá cao, tiềm ẩn nguy cơ nhiều biến chứng về sức khỏe. Các trường hợp này được tư vấn đến các cơ sở y tế kiểm tra cụ thể để có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Bà Cao Thị Thân (xã Hưng Nguyên) phấn khởi ra về khi kết quả kiểm tra đường huyết và tiểu đường trong ngưỡng an toàn. "Già rồi, cũng nhiều vấn đề sức khỏe lắm. Hai năm nay tôi thường xuyên kiểm tra định kỳ ở bệnh viện tỉnh, nay nghe thông báo đi khám miễn phí nên tôi đến, không phát hiện thêm bệnh gì là phấn khởi rồi", bà Thân vui vẻ khoe.

Kết quả khám bệnh của người dân được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID. Với việc ứng dụng công nghệ số, “bản đồ bệnh tật” của tỉnh Nghệ An sẽ được thiết lập để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế lâu dài tại địa phương.