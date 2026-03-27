Công ty dược phát huy vai trò kết nối y khoa, cập nhật các tiến bộ y học mới

Lấy năng lực R&D làm đòn bẩy, tăng cường kết nối chuyên môn trước gánh nặng bệnh hô hấp

Ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những thách thức y tế nghiêm trọng tại Việt Nam, khi các hạt bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi và hệ tim mạch, làm gia tăng các bệnh lý như đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) và nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu; riêng tại Việt Nam, ước tính có ít nhất 70.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến yếu tố này.

Trong bối cảnh gánh nặng bệnh hô hấp ngày càng gia tăng, nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Diễn ra từ ngày 20-21/3, Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp TPHCM (HRS 2026) là một trong những sự kiện tiêu biểu của lĩnh vực hô hấp tại Việt Nam, quy tụ hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.500 đại biểu trực tuyến.

Với chủ đề “Khoa học và Công nghệ tiên phong trong hô hấp hiện đại”, hội nghị mang đến cái nhìn toàn diện về những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học phân tử đến cập nhật các phác đồ điều trị mới như GOLD 2026, hen nặng và COPD.

Tại hội nghị, Imexpharm với vai trò là doanh nghiệp hàng đầu về thuốc kháng sinh và thuốc ho tại Việt Nam đã khẳng định cam kết lâu dài trong việc nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý hô hấp. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nghiên cứu và thực hành lâm sàng, góp phần đưa các tiến bộ khoa học đến gần hơn với thực tiễn điều trị.

Imexpharm đồng hành cùng Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp TPHCM (HRS 2026) diễn ra tại Vũng Tàu từ ngày 20-21/3 (Ảnh: Imexpharm).

Với định hướng gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế, Imexpharm đang vận hành 12 dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP, đồng thời duy trì mức đầu tư tương đương 5% doanh thu hàng năm cho hoạt động R&D các sản phẩm mới.

Bình quân mỗi năm, doanh nghiệp duy trì trên 100 dự án nghiên cứu và đưa ra thị trường 10-20 sản phẩm mới, góp phần mở rộng danh mục thuốc điều trị, trong đó có nổi bật nhất là danh mục thuốc cho các bệnh lý hô hấp, và các dòng kháng sinh thế hệ mới.

Hiện nay, Imexpharm là một trong những đơn vị tiên phong sản xuất các hoạt chất quan trọng như colistin ở dạng bột pha dung dịch khí dung, giúp hỗ trợ các cơ sở y tế kiểm soát nhiễm khuẩn và điều trị hiệu quả hơn các trường hợp nhiễm khuẩn nặng, kháng thuốc.

Thực thi ESG, đồng hành y khoa nâng cao sức khỏe tai mũi họng cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của nhiều bệnh truyền nhiễm và bệnh hô hấp, đặt ra áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế.

Trong cùng thời gian (20-22/3), Hội nghị Khoa học Tai Mũi Họng thường niên lần thứ 42 tại Nha Trang quy tụ gần 700 chuyên gia và bác sĩ trên toàn quốc. Với chủ đề “Cập nhật chẩn đoán - điều trị - chăm sóc tai mũi họng”, hội nghị cập nhật nhiều tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, miễn dịch học và kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến.

Đồng hành cùng chương trình, Imexpharm tạo cơ hội kết nối trực tiếp với đội ngũ y khoa và chia sẻ các giải pháp điều trị phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Imexpharm đồng hành cùng Hội nghị Khoa học Tai Mũi Họng thường niên lần thứ 42 được tổ chức tại Nha Trang từ ngày 20-22/3 (Ảnh: Imexpharm).

Bên cạnh việc thúc đẩy kết nối chuyên môn, năng lực cung ứng thuốc chất lượng cao tiếp tục là yếu tố then chốt trong việc giảm gánh nặng bệnh tật. Việc ra mắt thuốc kháng sinh first generic trên dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP vào cuối năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp dược nội địa trong phân khúc giá trị cao, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc điều trị chất lượng với chi phí hợp lý cho người bệnh.

Imexpharm sử dụng nguồn nguyên liệu kháng sinh theo công nghệ Enzymatic, thay thế phần lớn dung môi và hóa chất trong quy trình sản xuất truyền thống nhằm đảm bảo độ tinh khiết, an toàn cho sản phẩm.

Với chiến lược lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào tăng trưởng dài hạn theo các tiêu chuẩn ESG quốc tế, tại 4 cụm nhà máy, công ty kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến vận hành tiết kiệm năng lượng và xử lý chất thải hiệu quả.