Công thức giảm cân từ trứng và dầu ô liu gây sốt mạng xã hội Hàn Quốc

Thay vì chi nhiều tiền cho các thuốc tiêm giảm cân, nhiều người Hàn Quốc đang tìm đến công thức ăn sáng gồm trứng luộc, dầu ô liu và hạt tiêu được lan truyền trên mạng xã hội với tên gọi “Wegovy tự nhiên”.

Theo The Korea Herald, xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh các thuốc tiêm giảm cân như Wegovy và Mounjaro ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc. Do chi phí điều trị khá cao, một số người tìm kiếm cách rẻ hơn để kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Kết quả tìm kiếm trên Instagram cho cụm từ “natural Wegovy” bằng tiếng Hàn (Ảnh chụp màn hình).

Công thức được chia sẻ phổ biến gồm trứng luộc, dầu ô liu siêu nguyên chất và hạt tiêu. Một số bài đăng trên mạng xã hội cho rằng sự kết hợp này có thể thúc đẩy cơ thể tiết GLP-1, loại hormone liên quan đến cảm giác no và khả năng giảm lượng thức ăn nạp vào. Từ đó, nhiều người gọi món ăn này là “Wegovy tự nhiên” hoặc “Mounjaro tự nhiên”.

Trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều video ngắn giới thiệu công thức trên thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Một video của YouTuber nổi tiếng Chimchakman được cho là vượt 3,58 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày.

Ngoài công thức dùng dầu ô liu, một số phiên bản kiểu Hàn Quốc còn thay bằng dầu mè hoặc dầu tía tô để phù hợp hơn với khẩu vị địa phương.

Sự quan tâm của công chúng một phần đến từ giá thành cao của các thuốc giảm cân. Theo ứng dụng y tế từ xa My Doctor, chi phí trung bình hằng tháng cho đơn thuốc liều thấp khoảng 290.000 won (tương đương gần 5 triệu đồng) đối với Wegovy và 430.000 won (khoảng hơn 7,3 triệu đồng) đối với Mounjaro.

Các chuyên gia cho biết công thức trứng và dầu có thể giúp một số người cảm thấy no lâu hơn. Nguyên nhân là trứng giàu protein, trong khi dầu cung cấp chất béo. Hai thành phần này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và tác động đến việc giải phóng một số hormone liên quan cảm giác thèm ăn, trong đó có GLP-1.

Bác sĩ chuyên khoa nội tiết Woo Chang-yoon cho rằng hàm lượng protein và cholesterol trong trứng có thể tạo cảm giác no rõ hơn nhiều người nghĩ. Khi kết hợp cùng dầu ô liu, cơ thể có thể giải phóng tự nhiên một số hormone giúp tăng cảm giác no.

Bữa sáng giảm cân gồm trứng luộc, dầu ô liu và hạt tiêu (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, giới y khoa nhấn mạnh không nên xem xu hướng này là phương pháp thay thế thuốc điều trị hoặc một “lối tắt” để giảm cân. Việc ăn quá nhiều dầu có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào, từ đó gây tác dụng ngược nếu người dùng không kiểm soát khẩu phần trong ngày.

Ngoài ra, lượng GLP-1 được cơ thể giải phóng thông qua thực phẩm không có tác dụng kéo dài hoặc mạnh như các thuốc kê đơn tác động lên thụ thể GLP-1. Vì vậy, cách gọi “Wegovy tự nhiên” có thể khiến người dùng hiểu sai về hiệu quả thực sự của món ăn này.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc béo phì, tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa không nên phụ thuộc vào các xu hướng ăn kiêng lan truyền trên mạng xã hội. Những trường hợp này cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch kiểm soát cân nặng phù hợp.

Theo các chuyên gia, giảm cân an toàn vẫn cần dựa trên chế độ ăn cân bằng, kiểm soát khẩu phần, vận động đều đặn và theo dõi sức khỏe đúng cách. Trứng và dầu ô liu có thể là một phần của bữa ăn, nhưng không nên được xem là giải pháp thay thế điều trị y tế.