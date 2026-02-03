Công bố kết quả kiểm tra 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM

Chiều 3/2, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thông tin kết quả kiểm tra các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn, sau thông tin phản ánh về "góc khuất" của những bữa tiệc sang trọng, gây xôn xao dư luận gần đây.

Theo đó, ngay khi nhận thông tin phản ánh và chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Sở trên đã khẩn trương rà soát và triển khai kiểm tra đột xuất đối với các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

Sở đã huy động lực lượng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để công tác kiểm tra diễn ra nhanh chóng, toàn diện, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả giám sát địa bàn.

Theo Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Sở ATTP TPHCM, trong 130 cơ sở trung tâm hội nghị và nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn, có 121 cơ sở được cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra (9 cơ sở còn lại không còn hoạt động, đã sang nhượng, thay đổi pháp nhân).

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở có hành vi vi phạm "Kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nhưng đã hết hiệu lực", nên tiến hành xử phạt tổng số tiền 25 triệu đồng.

Một bữa ăn tại nhà hàng tiệc cưới (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Sở ATTP TPHCM chia sẻ, phần lớn trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn trên địa bàn thành phố có ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, từ điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý đến quy trình chế biến, phục vụ.

Việc lưu trữ hồ sơ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở thực hiện tương đối đầy đủ. Qua kiểm tra hồ sơ, các đoàn ghi nhận đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đều có “Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức ATTP” theo quy định.

"120 cơ sở được kiểm tra tuân thủ đầy đủ các quy định (chiếm tỷ lệ hơn 99%). Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn cơ sở trong lĩnh vực ATTP đã được nâng cao đáng kể.

Điều này cũng phản ánh hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác kiểm tra của ngành trên địa bàn thành phố.

Tại một số thời điểm quá tải khách, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, cần giám sát thường xuyên, như phản ánh của báo chí về việc để dụng cụ dưới sàn, quản lý nhân viên thời vụ chưa chặt chẽ", Sở ATTP nêu.

Cơ quan quản lý ATTP tại TPHCM cũng cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức ATTP, yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, nhất là nhân viên thời vụ để đảm bảo ATTP theo đúng quy định của pháp luật.