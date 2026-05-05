Công an hiến máu cứu người phụ nữ qua cơn nguy kịch

Trước đó, tối 3/5, Bệnh viện đa khoa Mường Lát (Thanh Hóa) tiếp nhận bệnh nhân Lộc Thị Kiết (SN 1996, trú tại bản Cang, xã Mường Chanh, Thanh Hóa) trong tình trạng nguy kịch do chửa ngoài tử cung bị vỡ, mất máu nhiều, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pù Nhi đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

Thượng úy Lê Văn Thiết hiến máu cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, thực hiện các bước kiểm tra, sàng lọc y tế cần thiết. Qua xét nghiệm, Thượng úy Lê Văn Thiết, cán bộ Công an xã Pù Nhi, có nhóm máu phù hợp với yêu cầu truyền máu.

Sau khi đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe, Thượng úy Lê Văn Thiết đã hiến 350ml máu để giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp, đại diện gia đình bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thượng úy Lê Văn Thiết, cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pù Nhi và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Mường Lát.