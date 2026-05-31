Cơ sở gây tai biến sau hút mỡ cho bệnh nhân ở TPHCM bị phạt 132 triệu đồng

Ngày 31/5, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM xác nhận với phóng viên Dân trí, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP (Phòng khám đa khoa, địa chỉ 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn) - nơi trước đó xảy ra tai biến ngộ độc thuốc tê sau quá trình hút mỡ cho bệnh nhân - số tiền 132 triệu đồng.

Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị xác định 4 sai phạm. Thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Thứ hai, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa. Thứ ba, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Thứ tư, hoạt động không có biển hiệu theo quy định.

Bên cạnh bị phạt tiền, Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 3 tháng. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa Nhi tên Nguyễn Thị Hoài Hương - người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở - bị tước chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 2 tháng.

Bệnh nhân tai biến sau hút mỡ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Như đã thông tin, ngày 8/5, một phụ nữ 53 tuổi ngụ (TPHCM) nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng co giật và hôn mê độ 3, sau khi hút mỡ vùng hông lưng và vùng cằm tại phòng khám.

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu xử lý ổn định về huyết áp, hô hấp và tuần hoàn, sau đó chuyển lên khoa Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục theo dõi, với chẩn đoán ngộ độc thuốc tê Lidocaine.

Ngoài trường hợp trên, Sở Y tế TPHCM cũng công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các tổ chức, cá nhân từ ngày 19/5 đến ngày 29/5.

Cụ thể, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile (638-640 Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Cát Lái) bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 12 tháng. Cùng địa chỉ trên, Phan Ngọc Hiếu - y sĩ chuyên khoa Nha bị xử phạt 35 triệu đồng;

Nha khoa Luxury Smile (Ảnh: CS).

Công ty TNHH Lava Dental Bảo Ngọc 9 (270 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) bị xử phạt 12 triệu đồng; Hộ kinh doanh Trị liệu Tín Tâm (349 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp) bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc tháo gỡ quảng cáo sai phạm;

Nguyễn Đăng Quang - nhân viên phòng khám y học cổ truyền (đường 46, khu phố Nam Hòa Long, phường Tam Long) - bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở thời hạn 12 tháng;

Nhân viên xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu tên Nguyễn Văn Long và y sĩ Nguyễn Thế Vinh (cùng làm việc tại cơ sở có địa chỉ 349 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp) bị xử phạt 35 triệu đồng/người. Hai cá nhân này bị phát hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề liên quan.