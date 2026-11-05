Ngày 5/11, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy, chủ cơ sở bánh mì bà Được (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi). Đây là cơ sở bánh mì đã gây ngộ độc cho 175 người trong tháng 10.

Theo quyết định xử phạt, bà Thúy có vi phạm khi không che đậy thức ăn để ngăn bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của 175 người, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xe bánh mì bà Được bị cơ quan chức năng niêm phong (Ảnh: Quốc Triều).

Với 2 hành vi này, bà Thúy bị xử phạt gần 86 triệu đồng, buộc phải chịu mọi chi phí điều trị cho người bị ngộ độc. Cơ sở bánh mì của bà Thúy cũng bị đình chỉ hoạt động 4 tháng,

Như Dân trí phản ánh, tối 9/10, có 16 người dân ở Quảng Ngãi nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Những ngày sau đó số người bị ngộ độc đã tăng lên 175 người. Điểm chung của những bệnh nhân này là đã ăn bánh mì tại cơ sở bà Được. Đây là điểm bán bánh mì nổi tiếng ở Quảng Ngãi, mỗi ngày bán 350-400 bánh.

Trên cơ sở đó, ngành y tế phối hợp với lực lượng công an kiểm tra cơ sở bán bánh mì nghi gây ngộ độc. Bước đầu, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm dùng chế biến bánh mì.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy có 12/13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì bà Được nhiễm vi khuẩn độc hại. Đây chính là nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc.