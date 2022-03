Có nên trì hoãn điều trị ung thư vì Covid-19 hay không?

Dược sĩ Điều Thị Ngọc Châu - Khoa Dược, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, dữ liệu nghiên cứu ban đầu từ Trung Quốc, Châu Âu cho thấy bệnh nhân ung thư mắc Covid-19 có sự gia tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng và tử vong, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư huyết học, ung thư phổi, hoặc bệnh nhân đang được điều trị hóa trị.

Bệnh lý Covid-19 được đặc trưng bởi sự kích hoạt các tế bào miễn dịch của cơ thể không thể kiểm soát, từ đó gây ra phản ứng viêm nghiêm trọng, hoạt hóa quá mức các đại thực bào, giải phóng ồ ạt các cytokine dẫn đến rối loạn chức năng và tổn thương phổi.

Các rối loạn có thể trầm trọng hơn do các liệu pháp gây độc tế bào, các thuốc ức chế miễn dịch hoặc do chính trạng thái ức chế miễn dịch mãn tính của bệnh ung thư. Ở bệnh nhân ung thư phổi, nguy cơ nhiễm trùng trên nền tổn thương đã có từ trước hoặc giảm thông khí phổi do những bệnh phối hợp như COPD, bệnh phổi liên quan đến thuốc lá cũng là những yếu tố gây tăng nặng tình trạng bệnh khi mắc Covid-19. Ngoài ra, việc lo ngại về dịch bệnh đã tạo áp lực lớn lên tinh thần, thể chất của bệnh nhân ung thư. Việc khó khăn trong khi di chuyển giữa các vùng địa lý do tình trạng dịch bệnh… cũng là một lý do khiến bệnh nhân khó tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn. Hậu quả của những vấn đề nêu trên ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả điều trị, dễ bùng phát các bệnh lý liên quan đến ung thư và tăng nguy cơ tử vong.

Tóm lại, theo khuyến cáo chung, tất cả bệnh nhân ung thư nên được tiếp tục điều trị theo kế hoạch dù trong tình hình dịch Covid-19. Việc trì hoãn điều trị cho những bệnh nhân ung thư di căn có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân xấu đi, tăng nguy cơ nhập viện, tăng tỷ lệ bệnh tiến triển và kết quả điều trị kém hơn. Bệnh nhân đang mắc ung thư và những người chăm sóc nên được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sớm sau khi tham vấn bác sỹ điều trị.