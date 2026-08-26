Chiến dịch khám sức khỏe lớn chưa từng có cho 2,2 triệu học sinh Hà Nội

Sáng 25/8, bầu không khí của các trường học trên địa bàn Hà Nội rộn ràng như ngày hội lớn, khi hàng nghìn học sinh đồng loạt tham gia vào chiến dịch khám sức khỏe miễn phí.

Đây là một phần của chiến dịch y tế học đường chưa từng có dành cho hơn 2,2 triệu học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục trên toàn thành phố Hà Nội, kéo dài từ ngày 18/8 đến 4/9/2026. Kinh phí do ngân sách thành phố chi trả toàn bộ.

Tại Trường THCS Cầu Giấy, không khí khám sức khỏe diễn ra sôi nổi từ sáng sớm. Các khu vực hành lang và phòng chức năng của trường được sắp xếp khoa học theo quy trình một chiều khép kín, từ khâu tiếp đón, đo thể lực đến các phòng khám chuyên khoa sâu. Các em học sinh xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

Đến ngày 25/8, có tổng cộng 1.883 học sinh tại đây hoàn thành việc thăm khám sức khỏe. Toàn bộ các em học sinh được kiểm tra đầy đủ bốn chuyên khoa chính theo đúng quy định của Bộ Y tế: mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và nhi khoa.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, BS Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Giám đốc Trạm Y tế Yên Hòa cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế để thực hiện nhiệm vụ quan trọng lần này. Chiến dịch hướng tới việc kiểm tra thể trạng lâm sàng kỹ lưỡng, giúp phát hiện sớm các bệnh lý học đường thường gặp ở độ tuổi học sinh để kịp thời tư vấn cho gia đình”.

Trong chiến dịch này, Trạm Y tế phường Yên Hòa phối hợp cùng các đơn vị y tế phụ trách khám sức khỏe cho hơn 44.000 học sinh trên địa bàn.

Vừa hoàn thành việc khám mắt, một nữ sinh Trường THCS Cầu Giấy vui vẻ chia sẻ: "Em được các bác sĩ khám mắt rất kỹ. Đợt hè vừa rồi em chơi máy tính nhiều nên sợ bị tăng độ cận thị. Các bác sĩ đã hướng dẫn em cách điều tiết và chăm sóc mắt. Em thấy yên tâm hẳn để sẵn sàng vào năm học mới”.

Cũng nằm trên địa bàn phường Yên Hòa, công tác khám sức khỏe tại Trường liên cấp THCS & THPT Lương Thế Vinh trong chiến dịch có sự phối hợp chuyên môn của Phòng khám Đa khoa Đại học Phenikaa.

Trong ngày 25 và 26/8, phòng khám thăm khám cho toàn bộ hơn 2.600 học sinh của trường.

Khu vực khám răng - hàm - mặt và tai - mũi - họng cho học sinh Trường Lương Thế Vinh được bố trí rộng rãi, khoa học và theo nguyên tắc một chiều.

Ông Bùi Việt Dũng – Giám đốc điều hành Phòng khám Đa khoa Đại học Phenikaa cho biết: “Với yêu cầu triển khai nhanh, chúng tôi huy động khoảng 50 y bác sĩ cho mỗi buổi khám, đáp ứng công suất từ 1.500 đến 1.700 học sinh mỗi ngày.

Thời gian khám từ 7h30 đến 11h30 và 13h30 đến 17h30. Đội ngũ y tế đều có mặt từ rất sớm với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố”.

Chiến dịch áp dụng chung biểu mẫu, thống nhất các trường thông tin khám theo Thông tư 25. Kết quả khám sẽ được liên thông trực tiếp lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố và tích hợp vào học bạ điện tử.

Đây là nguồn dữ liệu lớn (Big Data) có giá trị để theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh liên tục từ mầm non đến khi trưởng thành.

Sự thân thiện của các bác sĩ giúp học sinh ở đây cảm thấy thoải mái. Em Khánh Vy, học sinh lớp 9 của trường chia sẻ: “Các bác sĩ khám lâm sàng rất kỹ và thái độ nhẹ nhàng. Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt còn chỉ dẫn em cách vệ sinh răng niềng rất chi tiết. Khám tại trường cùng các bạn giúp chúng em không còn cảm giác lo lắng”.

Đầu giờ chiều cùng ngày, nhóm phóng viên tiếp tục theo chân đội y tế lưu động của Trạm Y tế phường Hà Đông di chuyển qua nhiều điểm trường để khám cho trẻ mầm non trên địa bàn.

Trong ngày 25/8, đoàn y tế tiến hành khám tại ba điểm: Trường mầm non Sao Khuê, Trường mầm non Nắng Xanh và Lớp mầm non độc lập Nhà Thỏ.

Mỗi đoàn khám lưu động gồm khoảng 8 đến 10 cán bộ chuyên môn, gồm 4 bác sĩ cùng các y sĩ và nữ hộ sinh.

Ghi nhận tại Trường Mầm non Nắng Xanh, các bé được cô giáo phân nhóm, ổn định tổ chức một cách khoa học và dẫn lần lượt vào khu vực khám được thiết lập ngay trong một phòng học lớn.

Cách làm này giúp các bé không phải chờ đợi lâu tới lượt khám, cũng như giúp quản lý tốt hơn nhóm trẻ.

Trẻ được cân đo chiều cao, cân nặng, đo vòng đầu, vòng cánh tay; kiểm tra nhiệt độ, nhịp thở, mạch. Sau đó, các bé được bác sĩ khám chuyên khoa răng miệng, tai - mũi - họng, tim mạch, hô hấp và đánh giá tổng thể phát triển thể chất, tinh thần.

BSCKI Ngô Thị Hoàn - Phụ trách mảng y tế công cộng, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch của Trạm Y tế phường Hà Đông thông tin: "Ngày 25/8, chúng tôi khám cho 175 trẻ tại ba điểm trường Sao Khuê, Nắng Xanh và Nhà Thỏ.

Đại đa số các con đều rất khỏe mạnh, phát triển thể chất tốt. Một số ít bé gặp vấn đề răng miệng như sâu răng, sún răng hoặc bệnh lý ngoài da nhẹ. Chúng tôi đã hướng dẫn trực tiếp cho giáo viên mầm non để phối hợp cùng phụ huynh chăm sóc răng miệng và thể trạng của bé tốt hơn”.

Rời trường Nắng Xanh, đoàn khám tiếp tục di chuyển tới Lớp mầm non độc lập Nhà Thỏ. Tại đây, không gian phòng học thường ngày được sắp xếp lại gọn gàng để đón đoàn y tế.

Các bé ngoan ngoãn xếp ngồi theo nhóm tuổi, tay cầm sẵn phiếu khám sức khỏe của mình. Trong tổng số 38 học sinh của cơ sở, ngày hôm nay đã có 22 bé tham gia khám trực tiếp.

Dù còn bỡ ngỡ, các bé mầm non ở cơ sở Nhà Thỏ vẫn ngoan ngoãn hợp tác cùng bác sĩ kiểm tra sức khỏe dưới sự dỗ dành của cô giáo.

Khác với học sinh lớn tuổi, việc kiểm tra sức khỏe cho các bé dưới 6 tuổi được tiến hành tỉ mỉ và sinh động nhằm tạo tâm lý thoải mái tối đa cho trẻ.

Bày tỏ sự phấn khởi trước chương trình chăm sóc sức khỏe học đường, cô Bùi Thị Hà - Chủ cơ sở cho biết: "Phụ huynh khi nhận được thông báo đều vô cùng phấn khởi và hưởng ứng nhiệt tình. Để chuẩn bị chu đáo, nhà trường đã gửi phiếu thông tin đến từng phụ huynh để ký đồng ý khám cho con tại cơ sở.

Các cô giáo cũng đã trò chuyện từ trước nên hôm nay các bé đều chuẩn bị tinh thần rất tốt, hợp tác vui vẻ với bác sĩ”.

Ảnh: Hải Long