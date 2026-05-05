Chi triệu đồng mua sữa “xịn” cho con, mẹ bỉm Việt nhận về nỗi lo nhiễm độc

Người tiêu dùng lo lắng “tiền mất, tật mang”

Trong phân khúc sữa công thức, a2 Platinum Premium luôn được coi là lựa chọn “hot” được nhiều mẹ bỉm sữa tin dùng.

Dòng sữa này có mức giá không hề rẻ, dao động khoảng 500.000 đồng cho hộp nhỏ 400g và xấp xỉ 1.000.000 đồng cho hộp 900g. Tuy nhiên nhiều bà mẹ không ngần ngại chi tiền triệu mỗi tháng với mong muốn dành cho con điều tốt nhất.

Chị Diễm Lê, một bà mẹ bỉm sữa theo dõi sát sao thị trường sữa, bày tỏ sự mệt mỏi:

“Cứ vài ngày lại thấy một nhãn hàng nổi tiếng bấy lâu nay dính phốt. Hết đợt càn quét sữa cỏ không rõ nguồn gốc, giờ đến lượt sàng lọc cả sữa có thương hiệu toàn cầu. Kiếm tiền mua sữa cho con đã mệt, nay lại còn phải học cách làm chuyên gia để né sữa giả, sữa độc. Cắt sữa của con thì thương mà cho uống thì không biết tin vào đâu nữa”.

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum USA bị thu hồi do có thể gây nguy hại cho sức khỏe (Ảnh: The Hill).

Trên thực tế, đã có những “nhân chứng sống” phải trả giá đắt khi đặt niềm tin vào dòng sản phẩm đang bị cảnh báo này.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Ngọc Ánh (22 tuổi, Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại quãng thời gian con mình có những triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng. Do mất sữa mẹ sau 3 tháng, chị Ánh tin tưởng chọn sữa a2 Platinum vì có người thân gửi trực tiếp từ Úc về.

“Ban đầu bé uống, ngày đi ngoài 7-8 lần phân lỏng, tôi cứ nghĩ trẻ con dùng sữa công thức thì bị thế là bình thường. Nhưng tình trạng ngày càng nặng, có đỉnh điểm bé dùng tới 18-20 cái bỉm mỗi ngày. Đưa đi khám bác sĩ mới biết bé bị đau ruột và phải đổi sữa đạm thủy phân. Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe của bé mới dần ổn định trở lại”, chị Ánh cho biết.

Bất bình tình trạng “tháo chạy”, bán rẻ sữa lỗi

Không chỉ lo lắng về chất lượng, nhiều phụ huynh còn bày tỏ sự bất bình trước việc một số cá nhân tranh thủ bán lại các lô sữa nằm trong diện cảnh báo trên các hội nhóm mạng xã hội để gỡ vốn.

Chị Ngọc Anh (Nghệ An) bày tỏ sự bất bình khi chứng kiến nhiều người vẫn thản nhiên rao bán lại các lon sữa nằm trong diện nghi vấn:

“Đây là dòng sữa được quảng cáo rầm rộ nên các mẹ tích trữ rất nhiều. Khi có thông tin thu hồi, thay vì tiêu hủy hoặc trả lại nhà sản xuất, nhiều người lại lên hội nhóm bán lại cho các mẹ khác để thu hồi vốn. Tôi thấy bất bình vì đây là hành động trực tiếp gây hại đến sức khỏe trẻ nhỏ. Nếu lon sữa đó nằm trong lô có độc tố, hậu quả ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, loại độc tố tìm thấy trong các lô sữa a2 Platinum bị thu hồi là Cereulide - một loại độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh.

Đặc tính nguy hiểm nhất của Cereulide là khả năng chịu nhiệt cao, ngay cả khi các mẹ pha sữa bằng nước nóng, độc tố này vẫn không bị tiêu diệt.

Khi đi vào cơ thể trẻ sơ sinh, nó có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc cấp tính như nôn mửa, tiêu chảy nghiêm trọng và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến suy gan, suy thận.

Liên quan đến vụ việc này, tối muộn ngày 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chính thức phát đi thông báo sau khi nhận được cảnh báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về việc Công ty sữa A2 tự nguyện thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium USA.

Thông báo được đăng tải (Ảnh: A2 Milk Company).

Danh sách 3 lô sữa nằm trong diện nguy hiểm bao gồm:

- Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026

- Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027

- Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các Sở Y tế và cơ quan chức năng địa phương khẩn trương rà soát các đơn vị nhập khẩu, phân phối. Đồng thời, Cục cũng đã gửi công văn đến Bộ Công Thương đề nghị gỡ bỏ ngay lập tức các gian hàng kinh doanh các lô sữa này trên các sàn thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các lô sữa nêu trên và yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xử lý trước ngày 18/5.